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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
14.12.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Sevinçten ağlatan olay

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Sevinçten ağlatan olay

Adana’da yaşlılık maaşı çalınan 74 yaşındaki Hüseyin Yaradan’a Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim yardım eli uzattı.

Adana’da yaşlılık maaşı çalınan 74 yaşındaki Hüseyin Yaradan’a Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim yardım eli uzattı. Hesabına gönderilen parayı alan Hüseyin dede sevinç gözyaşı döküp, hayırsevere teşekkür etti. 

Merkez Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşında bastonla güçlükle yürüyen Hüseyin Yaradan’ın, 540 TL yaşlılık maaşı geçtiğimiz günlerde çalındı. Tek başına bir evin damındaki derme çatma odada kötü şartlarda yaşayan Yaradan, bir ay boyunca ne yapacağını düşünmeye başladı. Yaradan’ın maaşının çalınmasıyla ilgili haber üzerine harekete geçen Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, yaşlı adamın durumuna çok üzülerek bu ayki maaşı tutarında ona para yardımı yaptı. Selim, telefonla görüntülü olarak Yaradan’ı arayarak onunla sohbet etmek istedi. Ancak Yaradan’ın kulağı az işittiğinden güçlükle sohbet edebildi. 

Seyfettin Selim, konuşmasının ardından Yaradan’a bir maaş tutarında 550 lira para gönderdi. Hüseyin Yaradan, çalışamadığı için para olmadan bir ay ne yeyip ne içeceğini düşünürken bir anda yardımsever birinden para gelmesiyle çok sevindi. Parayı alınca yüzü gülen, sevinçten gözyaşı döken yaşlı adam, hayırsever Seyfettin Selim’e teşekkür etti. 

Yaradan, para çektiği kartı iki kişinin gelerek kendisinden aldığını, parasını da onların çektiğini söyledi. Yaradan’ın kartı görevliler tarafından iptal edildi. Polis şimdi her yerde o şahısları arıyor. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (14.12.2018)
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