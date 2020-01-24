Sevinç Koleji'nde dünya standartlarında eğitim

Bugün Sevinç Eğitim Kurumları çatısı altındaki Sevinç Koleji, İstanbul’da 11 kampüsünde çağdaş ve yenilikçi eğitim anlayışıyla uluslararası standartlarda hizmet sunuyor. Sevinç Koleji, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İzmir’de, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır’da açtığı kolejleri ile kaliteli eğitim anlayışını, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin diğer büyük şehirlerine taşıdı. Sevinç Eğitim Kurumları, ilkelerinden ve eğitim anlayışından ödün vermeden kendi açtığı yeni kurumların yanı sıra, kurduğu franchising sistemi ile büyümeye devam ediyor. Sevinç Eğitim Kurumları, franchising sistemi ile sadece “tabela” olarak markasının kullanım hakkını vermekle kalmıyor, tüm eğitim-öğretim sistemini ve yan hizmetleri ile ilgili bilgi ve deneyimini paylaşıyor; belirlenen standartların ve sistemlerin tüm kampüslerde birebir uygulanmasını sağlıyor.

UZMAN ÖĞRETMEN VE PROFESYONEL YÖNETİCİ KADROSU

Öğrencilere sunulan eğitim ve öğretimin, kurumun vizyon ve misyonu doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, Sevinç Koleji standartlarında öğretmen ve yönetici kadrosu oluşturuluyor. Ağustos-eylül ayları ve yıl içinde düzenli olarak gerçekleştirilen hizmet içi seminer ve eğitimlerde, tüm Sevinç Kolejlerinde eş zamanlı devam eden eğitim-öğretim ve idari işleyiş, öğretmen ve yöneticilere aktarılıyor, yenilikler paylaşılıyor.

BİREYSEL GELİŞİM EĞİTİM MODELİ (BİGEM)

Sevinç Koleji, öğrenci özelinde “gelişim odaklı’’ eğitim sunuyor ve öğrencilerini “çok yönlü” ve “başarılı’’ bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Bireysel Gelişim Eğitim Modeli (BİGEM), gözlem ve veriye dayalı tanıma-geliştirme-takip sistemi ile öğrenciyi tanıyıp farklılıklarını keşfetmek, bireye uygun program sunmak ve Mentor öğretmenin gerçekleştirdiği danışmanlık ve takip sistemiyle öğrencinin sürekli gelişimini sağlamak olarak tanımlanıyor.

DÜNYA İLE İLETİŞİM İÇİN İNGİLİZCE + 2. YABANCI DİL + KODLAMA

Bilim ve teknolojinin yön verdiği gelecekte başarılı ve sevinçli bireyler yetiştirmek amacıyla, çok dilli ve uluslararası standartlarda eğitim sunmak kaçınılmazdır. Bu vizyonla Sevinç Koleji, tüm kampüslerinde Türk ve Native (yabancı) öğretmenler ile öğrencilerine Avrupa Dil Çerçevesi Programı doğrultusunda, 3 yaşından itibaren İngilizce eğitimi veriyor; 5 yaşından itibaren İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca) ve kodlama eğitimi sunuyor. 5. sınıfta ve 9. sınıfta verilen yabancı dil eğitimi seviye gruplarında gerçekleşirken kodlama eğitimi özgün bir program çerçevesinde uygulanıyor.

YETENEK HARİTASI İLE YAŞAM VE KARİYER PLANLAMASI

Öğrencilerin yetenek ve ilgilerini erken yaşta fark etmeleri ve baskın oldukları alanlarda gelişmelerini sağlamak amacıyla, tüm öğrencilerin Yetenek Haritası çıkarılıyor. Yetenek Haritası ile, çoklu zekâ kuramına göre öğrencinin baskın olduğu yetenek ve ilgili alanları belirleniyor. Sanat, spor, bilim, teknoloji, sosyal sorumluluk, girişimcilik, felsefe gibi içeriğinde birçok alanda seçenek sunan ve anaokulu ile ilkokul öğrencilerine yönelik olan Yetenek ve İlgi Akademisi dersleri, öğrencinin yetenekleri doğrultusunda gelişimini sağlıyor.

LİSE VE ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SINAVLARINA YOĞUN HAZIRLIK

Sevinç Eğitim Kurumlarının, sınava hazırlık konusundaki deneyimi, geliştirdiği eğitim sistemi, sınava hazırlıkta uzman öğretmen kadrosu, isabetli Sevinç Yayınları, gelişmiş ölçme-değerlendirme sistemi; lise ve üniversiteye geçişte uygulanan merkezi sınavlara hazırlık sürecinde Sevinçli öğrencilere büyük avantaj sağlıyor. MEB’in sunduğu eğitim programı ile eş zamanlı olarak yürütülen Sınava Hazırlık Programı, 8. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin, cumartesi dahil haftanın 6 günü okula gelmesi ve yaz tatili ile sömestr tatilindeki yoğunlaştırılmış çalışmaların gerçekleşmesiyle yoğun şekilde uygulanıyor. Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda gerçekleşen Eksik Tamamlama ve Pekiştirme (ETAP) etüt çalışmaları ve kişiye özel verilen Araştırma, Pekiştirme ve Tekrar Etme (AR-PE-TE) hafta sonu ödevleri, öğrencinin kısa sürede başarısını artırmasını sağlıyor. Sevinçli öğrenciler her yıl, Türkiye’deki ve dünyadaki prestijli lise ve üniversitelere yerleşerek Sevinç Eğitim Kurumlarını gururlandırıyor.

ÖZGÜN VE İSABETLİ SEVİNÇ YAYINLARI

Sevinç Eğitim Kurumları bünyesinde yayıncılık, 1986 yılından bu yana büyüyor ve gelişiyor. Bugün Sevinç Yayınları anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise kademelerinde kitap, test, sınav, etkinlik, deney föyleri ve kitleri, rehberlik testleri sunuyor. Lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık konusunda son derece iddialı olan Sevinç Yayınları, LGS ve YGS öncesinde öğrencilerinin sınavda çıkan sorularla tanışmasını sağlıyor.

AKILLI OKUL İLE ÖLÇÜLEBİLİR 7/24 EĞİTİM, İLETİŞİM VE DİĞER HİZMETLER

Sevinç Koleji tüm kampüslerinde yüksek standartlarda ve kalitesi ölçülebilir bir eğitim hizmeti vermek amacıyla, kendine özgü geliştirdiği veriye dayalı sistemlerden faydalanıyor. Sevinç Koleji kayıt, ölçme değerlendirme ve veli iletişimi için SEVİNC-K12 uygulamasını kullanırken; forma ve yayın satışları için geliştirdiği SEVİNC STORE online satış sisteminden faydalanıyor; tüm yönetimsel ve eğitsel yönerge ve içerikleri GOOGLE OKULU olmanın verdiği avantajla her an erişilir kılıyor; sınıflardaki akıllı tahta ve öğrencilerin tabletlerinde yer alan DİJİTAL EĞİTİM MOBİL UYGULAMALARI sayesinde Sevinç Yayınları ile beraber tüm içeriklere cihaz bağımsız olarak interaktif erişim sağlanıyor. EDUCASTEP Uzaktan Eğitim Portalı ile öğrencilerine 7/24 konu anlatımı ve soru çözümü videoları sunarken sanal sınav uygulamalarına imkan tanıyor; geliştirdiği Ölçme-Değerlendirme çalışmaları ile kurum içi çalışanların performansını değerlendiriyor; verdiği hizmetin memnuniyetini öğrenci ve veliye düzenli olarak SEVINCFORM ile anket uygulayarak ölçüyor.

BAŞARIYI ÖDÜLLENDİREN OKUL

34 yıllık deneyimi ve istikrarlı başarıları ile eğitim sektöründe köklü bir yeri olan; 1986 yılından bu yana Türkiye’nin en iyi lise ve en iyi üniversitelerine öğrenci yerleştirme rekorunu elinde bulunduran Sevinç Koleji; 2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemi için Sevinç’le Tanışma Sınavını, 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştiriyor. Sevinçle Tanışma Sınavı (STS), 4,5,6,7,8,9,10,11. Sınıf öğrencilerin kapsıyor.

Sevinç Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Boy, Sevinç markası olarak 34 yıldır öğrencilerin akademik hedeflerine ulaşmalarını sağladıklarını, başarıyı ödüllendiren bir kurum olduklarını belirterek, ‘’15-16 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan Sevinç’le Tanışma Sınavında %100’e ulaşan eğitim bursu ile öğrencilerin kaliteli eğitim almasına fırsat tanıyacağız’’ dedi.

Sevinç Koleji bursluluk sınavı ile ilgili detaylı bilgi www.sevinc.k12.tr adresinde yer alırken, bursluluk sınavına hemen kayıt olabilmek için sevinckayit.com adresinden başvuru yapabilirsiniz.