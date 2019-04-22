Sevinç Koleji öğrencilerinden derneklere destek
Etiler Sevinç Koleji öğrencileri ve velilerden bazı veliler Cemal Reşit Reysalonunda sahne alacak. Geceden elde edilecek gelir ise TEMA, HAÇİKO, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, KAÇUV ve LÖSEV'e bağışlanacak.
Etiler Sevinç Koleji, bugüne kadar alıştıklarımızdan farklı bir öğrenci-veli organizasyonuna imza atacak.
14 Mayıs'ta saat 21.30'da başlayacak ve Cemal Reşit Rey salonunda gerçekleştirilecek etkinlikte hem okulun öğrencileri hem de bazı veliler sahne alacak.
Şarkılar ve drama gösterilerinin yapılacağı gecede Yüksek Sadakat grubunun solisti de sahne alacak.
Geceden elde edilecek gelir ise TEMA, HAÇİKO, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, KAÇUV ve LÖSEV kurumlarına bağışlanacak.
Hem velileri hem de öğrencileri aynı sahnede buluşturmayı ve geliri de paylaşmayı hedefleyen organizasyonun biletleri ise 1 Mayıs tarihinden itibaren Biletix üzerinden alınabilecek..
Geceye sadece Etiler Sevinç Koleji velileri değil, dileyen herkes katılabilecek.
Okul müdür Erkan Şahin, öğrencilerinin bir sosyal sorumluluk projesi ile sivil toplum kuruluşlarına bağış yapacaklarının bilinci ile hazırlandıklarını ve bu anlamda çok heyecanlı olduklarını söyledi...
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