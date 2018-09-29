'Sevgisizlik' cinayetine 25 yıl
Adana'da yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Çaktır, 15 yıl önce evi terk ederek 3 çocuk annesi Birgül Taş ile Konya Çumra’ya yerleşip birlikte yaşamaya başladı.
Çaktır uzun aradan sonra 2015 yılında en büyük çocuğu Osman Ebrail Çaktır ile görüşmeye başladı. Çaktır, yanına çağırdığı oğluna bir çiftlikte iş bularak çalışmasına yardım etti. Yaklaşık 7 ay boyunca çiftlikte çalışan Osman Ebrail Çaktır daha sonra tekrar Adana'daki ailesinin yanına döndü.
‘ARAMIZA GİRDİ'
Osman Ebrail Çaktır bir süre sonra tekrar Konya'ya geldi ve 6 Eylül 2015 sabahı babasının evden çıktıktan sonra açık olan evin kapısında Birgül Taş ile karşılaştı ve elindeki tüfeği doğrultarak başından vurup öldürdü. Polis, Osman Ebrail Çaktır'ı Adana’ya gitmek için bindiği otobüste yakaladı. Konya'ya getirilen Çaktır, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında babasının kendisine birlikte yaşadığı Birgül Taş nedeniyle sevgi göstermediğini ileri sürerek, "Babam ben küçükken o kadınla kaçıp buraya yerleşti. Annem ve kardeşlerimle çok sıkıntılar çektik. Babam bir kere bile olsun bana 'Seni seviyorum oğlum' demedi. O kadın aramıza girdi. Biz çok yalnız kaldık. Yıllarca içimde biriktirmişim" dedi. Mahkeme, Osman Ebrail Çaktır'ı 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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