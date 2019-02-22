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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.02.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Sevgilsinin hayatını kararttı! Kazayla oldu, dedi

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Sevgilsinin hayatını kararttı! Kazayla oldu, dedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde başından silahla vurulması sonucu beraber yaşadığı 5 aylık hamile olan kadının karnındaki bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin B.'nin yargılanmasına devam ediliyor. İkinci kez hakim karşısına çıkan şahıs olayın yanlışlıkla olduğunu iddia ederken, mahkeme heyeti olayın yaşandığı yerde keşif yapılmasına karar verdi. Olayda yaralanan ve %54 engelli duruma düşen kadın Merve P. ise olayın ne öncesini ne sonrası hatırlamadığını belirterek, "Beni Hüseyin B. vurmuştur" dedi. 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda başından silahla vurulması sonucu 5 aylık hamile olan kadının karnındaki bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin B.'nin yargılanmasına İnegöl ağır ceza mahkemesinde devam edildi. İkinci kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Hüseyin B. ilk duruşmada yaptığı savunmasını tekrarladı.

Sanık savunmasında, olayın kazayla olduğunu illeri sürdü. Olayda yaralanan ve %54 engelli duruma düşen kadın Merve P. ise olayın ne öncesini ne sonrası hatırlamadığını belirterek, "Beni Hüseyin B. vurmuştur" dedi.

Alınan bilgilere göre olay, 19 Mart 2018 tarihinde İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre dışarıda alkol aldıktan sonra eve gelen Hüseyin B. beraber yaşadığı Merve P. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti artınca hamile kadın sehpa üzerindeki silahı alarak kendini vurmak istedi.

Silahı elinden almak isteyen adam ile kadın arasındaki arbede sırasında ateş alan silahtan çıkan kurşun Merve P.'nin suratına isabet etti. Yanağından giren kurşun kadının kafasının arkasından çıktı. Kadını kanlar içerisinde gören adam kısa süreli şokun ardından polise ve ambulansa haber verdi. Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan yaralı kadın ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi.

6 GÜN SONRA ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Olayın ardından Bursa'da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve P., 5 aylık olan bebeğini kaybetti. Uzun süren tedavinin ardından %54 engelli olan Merve P. taburcu edildi. Halen tedavileri devam eden kadın eski sağlığına kavuşamadı. 

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olaydan sonra tutuklanan Hüseyin B.'nin yargılamasına ise İnegöl ağır ceza mahkemesinde devam ediliyor. Tutuklu sanık ilk duruşmada yaptığı savunması tekrarladı. Hüseyin B. olay günü sehpanın üzerine duran silahı Merve P.'nin elinden almaya çalıştığını belirterek, "Ben elinden almaya çalıştığım sırada silah patladı. Tamamen kazayla oldu onu kesinlikle bilerek vurmadım" dedi.

Mahkemeye gelen mağdur Merve P. ise yine savunmasında, "Ben olay öncesini ne de sonrası hiç bir şey hatırlamıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin B.'den başkası vurmamıştır. %54 engelli durumdayım çocuğumu kaybettim şahıstan davacıyım" diye konuştu. 

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve olayın yaşandığı yerde 22 Mart tarihinde keşif yapılmasına karar verdi. 

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