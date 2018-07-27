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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
27.07.2018 - 20:15, Son Güncelleme:

Sevgiliyle kanlı plan: Dikkat çekmemek için bunu yapmışlar

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Sevgiliyle kanlı plan: Dikkat çekmemek için bunu yapmışlar

Avcılar'da, evden gelen kötü koku üzerine cesedi bulunan 59 yaşındaki Mustafa Kırlılar'ın, gelini ve gelininin sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gelini Sinem K'nın dikkat çekmemek için kayınpederi için polise kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Avcılar Cihangir Mahallesi Yeşilırmak Sokak Numara 30 daire 9'dan gelen kötü koku ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri binaya gitti. Çilingir yardımıyla kapı açıldı ve bir çuval içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi ile karşılaşıldı. Cesedi bulunan kişinin 59 yaşındaki Mustafa Kırlılar olduğu belirlendi.

KAYIP BAŞVURUSU

Polis yaptığı araştırmada, Mustafa Kırlılar'ı gelini Sinem K'nın (26) bir hafta önce kayınpederi ile ilgili kayıp başvurusu yaptığı belirlendi.

Sinem K'nın eşinin cezaevinde olduğunu, sabah 09.00 sıralarında evden çıkan kayınpederinden bir daha haber alamadıklarını söylediği belirlendi.

İTİRAF ETTİ

Mustafa Kırlılar'ın boğularak öldürüldüğünü belirleyen Avcılar Araştırma Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek, bölgede yaptığı araştırmanın ardından  olayın şüphelisi olarak Ahmet A'yı(23) gözaltına aldı. Ahmet A., Emniyetteki sorgusunda, Mustafa Kırlılar'ı yaklaşık 10 gün önce, arkadaşı olan Mustafa Kırlılar'ın gelini Sinem K. ile birlikte öldürerek çuvala koyduklarını söyledi. Polis, bu ifade üzerine gelin Sinem K'nın peşine düştü. Sinem K. Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Gelin Sinem K'da kayınpederini arkadaşı Ahmet A. ile birlikte öldürdüklerini itiraf etti. Mustafa Kırlılar'ın, Sinem K. ve Ahmet A'nın ilişkilerini öğrenmesi nedeniyle ikilinin hedefi olduğu öne sürüldü.

DOSYASI KABARIK

Ahmet A’nın 13 suçtan arandığı, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olarak da arandığı bildirildi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (27.07.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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