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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/DHA
18.11.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

Sevgilisiyle uyuşturucu satıcısını birlikte yakaladı! Sonrası korkunç

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Sevgilisiyle uyuşturucu satıcısını birlikte yakaladı! Sonrası korkunç

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde M.K., sevgilisi İngiliz B.G. ile birlikte olduğu iddia edilen uyuşturucu satıcısı Fatih Zeybek’in evini bastı. Çıkan kavgada, B.G. ile çıplak yakalanan Zeybek sopayla başından, kadının sevgilisinin arkadaşı da satırla yüzünden yaralandı. Fatih Zeybek jandarmaya verdiği ifadede, "Başkaları alacağına devlet alsın" diyerek uyuşturucunun yerini tarif etti.

Manavgat’a bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde oturan Fatih Zeybek, uyuşturucu satmak amacıyla önceki gece yerleşik yaşayan İngiliz B.G. adlı kadını evine götürdü. Olayı öğrenen B.G.’nin erkek arkadaşı M.K. ise yanına E.D. ve M.Ş.’yi de alarak saat 21.00 sıralarında Zeybek’in evine gitti. Grup, evde Fatih Zeybek ile B.G.’yi çıplak yakalayınca tartışma çıktı. M.K. kız arkadaşını alarak evden çıkarken, Fatih Zeybek ile M.Ş. ve E.D. arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Zeybek, satırla M.Ş. ve E.D.’ye saldırırken, onlar da sopayla karşılık verdi. M.Ş. yüzüne gelen satır darbesiyle, Fatih Zeybek de sopayla başından yaralandı.

’ÇÖP DÖKERKEN SALDIRDILAR’

Grup, geldikleri otomobille olay yerinden ayrılıp, ağır yaralı M.Ş.’yi Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürdü. İhbar üzerine Fatih Zeybek’in evine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarmaya, çöp dökerken tanımadığı 3 kişinin kendisine saldırdığını söyleyen Fatih Zeybek de ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ACİL SERVİSTE KARŞILAŞTILAR

Yaralılar M.Ş. ile Fatih Zeybek, aynı hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Zeybek’in ifadesini almak için hastaneye gelen jandarma ekibi, durumdan şüphelenerek M.Ş.’nin yanında refakatçi olarak bulunan E.D.’nin ifadesine başvurdu. E.D.’nin üst aramasında, Zeybek’e ait telefon ile 1 gram kristal uyuşturucu madde bulundu. E.D.’den olayla ilgili bilgi alan jandarma timleri, savcıdan alınan izinle Fatih Zeybek’in evini aradı. Evde 5 paket halinde satışa hazır 12 gram, depo olarak kullanılan eklentisinde ise domates salçası kavanozuyla toprağa gömülü vaziyette 500 gram olmak üzere toplam 512 gram kristal tabir edilen uyuşturucu, 416 ecstasy hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 505 Euro ve 100 lira ele geçirildi.

Sevgilisiyle uyuşturucu satıcısını birlikte yakaladı Sonrası korkunç



’BAŞKALARI ALACAĞINA DEVLET ALSIN’

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Fatih Zeybek jandarmada, "Ben ifademi savcıya vereceğim" diyerek ifade vermeyi reddetti. Jandarmada işlemleri tamamlanan Zeybek, savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifade vermek için sıra bekleyen Zeybek, jandarmalara, "Ben tutuklandım. Evde başka bir yerde daha uyuşturucu var. Ben tutuklandığımda onları başkaları gelip oradan alacağına, o uyuşturucu maddeyi de devlet alsın" diyerek, evdeki uyuşturucu zulasını tarif etti. Fatih Zeybek’in evinde yeni bir arama yapıldı. Aramada, evin eklentisinde kazılan yerde domates salçası kavanozu içinde 57 gram kristal, 185 gram skunk, 178 ecstasy hap daha bulundu.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısının sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Fatih Zeybek, ’uyuşturucu imalatı ve ticareti’ ve ’kasten yaralama’ suçlarından tutuklandı. İngiliz kadın B.G. hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan, M.K. ve E.D. hakkında da ’kasten yaralama’ suçundan adli işlem yapıldı. M.Ş.’nin ise sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yüzünden ameliyat olduğu ve tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı belirtildi.

 

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