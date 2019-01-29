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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.01.2019 - 05:54, Son Güncelleme:

Sevgilisinin evinin önünde kafasına silah dayadı

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Sevgilisinin evinin önünde kafasına silah dayadı

Muğla Menteşe'de sevgilisi ile problem yaşadığı iddia edilen Milli Eğitim personeli Necmi K., kız arkadaşının evinin önündeki arabasında kafasına silah dayadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Özel Harekat Polisi, Necmi K.'yı ikna etti.

Olay Muğla'nın Menteşe İlçesinde meydana geldi. Sevgilisi ile problem yaşadığı iddia edilen Milli Eğitim personeli Necmi K., sorun yaşadığı kız arkadaşının evinin önünde arabasının içinde kafasına silah dayadı. 112'ye yapılan ihbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi, Özel Harekat Polisi sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'da operasyona katıldı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede Özel Harekat Polisi tetikte bekledi.

Yaklaşık bir saatin ardından ilişkisinde sorun yaşadığı için kafasına silah dayadığı iddia edilen Necmi K. ikna edildi ve elindeki silahı bırakarak teslim oldu.

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