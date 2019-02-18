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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.02.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

Sevgilisini tokatlayan avukatın 3 yıl hapsi istendi

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Sevgilisini tokatlayan avukatın 3 yıl hapsi istendi

Tartıştığı erkek arkadaşı Ayhan Ö.’yü önce tokatlayıp sonra tırnaklayan avukat Nazlı S., mahkemelik oldu. Nazlı S.’nin 3 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul'da 5 yıl önce arkadaş ortamında tanışan çift, kavganın dozunu artırınca soluğu karakolda aldı. Ayrılık tartışması yaşadığı erkek arkadaşını önce tokatlayıp sonra tırnaklayan genç avukat mahkemelik oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. 5 yıl önce bir arkadaş ortamında tanışan Ayhan Ö. (37) ve avukat Nazlı S. (28) ilişkileri boyunca sık sık ayrılıp tekrar barıştı. Geçtiğimiz ocakta ayrılan çift, 3 ay sonra Nazlı S.'nin istemesi ile tekrar görüşmeye başladı. Ayhan Ö. tekrar barışmak istemeyince Nazlı S., genç adamı sürekli aramaya başladı.

'SENİ BURADA BARINDIRMAM'

Genç kadın, Ayhan Ö.'nün oturduğu mahalleye giderek eski sevgilisine ulaşmaya çalışsa da genç adamdan karşılık görmeyince, "Seni takıldığımız yerlerde barındırmam yanındaki kadınlara ve sana yapacağımı biliyorum" şeklinde mesajlar atmaya başladı.

Nazlı S. geçtiğimiz mayısta Ayhan Ö.'nün evine giderek tekrar barışmak istediğini söyledi. Israrlar üzerine kız arkadaşı ile tekrar barışan Ayhan Ö., Nazlı S. ile birlikte yaşamaya başladı.

ÖNCE TOKAT, SONRA TIRNAK

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Yaklaşık 2 aylık beraberliğin ardından tekrar tartışmaya başlayan öfkeli çift, yine kavgaya tutuştu. Bu kez genç kadın, Ayhan Ö.'den ayrılmak istediğini söyledi.

Ayhan Ö. ayrılık konusunu konuşmak istediğini söyleyince genç kadın sevgilisine bir anda tokat atarak saldırmaya başladı. Karşılıklı yaşanan arbede sonrası yüzünde çizikler meydana gelen Ayhan Ö. ile Nazlı S. karakola giderek birbirlerinden şikâyetçi oldu.

Avukat Nazlı S., önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Basit yaralama" suçlaması ile hâkim karşısına çıkacak. Genç avukat hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Son 24 saatte ne oldu ? (17.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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