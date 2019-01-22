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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)
22.01.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Sevgilisini öldürüp cesedini otomobille dolaştıran sanığın cezası belli oldu

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Sevgilisini öldürüp cesedini otomobille dolaştıran sanığın cezası belli oldu

GAZİANTEP’te, birlikte yaşadığı kadını, otomobilde çıkan tartışmada öldürüp, cesedini saatlerce dolaştırdıktan sonra yakalanan Cuma Pancar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim yapmadı.

Gaziantep’te pamuk atölyesi sahibi olan Cuma Pancar, 17 Ekim 2017 tarihinde birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Arzu Gültekin ile buluştu. Beraberinde kızı da olan kadını, otomobiline aldı. Kısa süre sonra ise Cuma Pancar, Gültekin’in kızını otomobilden indirdi. İkili arasında tartışma çıktı. Cuma Pancar, otomobil içinde ruhsatsız tabancasını ateşleyerek, Arzu Gültekin’i öldürdü.

Ardından da kadının cesediyle şehirde dolaşmaya başladı. Camı kırık ve bazı yerlerinde sıçramış kan lekesi bulunan otomobilin ön koltuğunda hareketsiz bir kadın olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Polis hemen harekete geçti ancak şehirde dolaşan otomobil bulunamadı. 5 saatin sonunda ise yakalandı.

Tutuklanan Cuma Pancar hakkında ’kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.Gaziantep 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında son sözü sorulan Pancar, pişman olduğunu belirterek, "Keşke ben ölseydim" dedi.

Mahkeme heyeti sanığı ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada indirim yapmadı.

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