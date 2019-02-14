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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
14.02.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Sevgilisini öldüren sanığa, Sevgililer Günü'nde müebbet hapis cezası

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Sevgilisini öldüren sanığa, Sevgililer Günü'nde müebbet hapis cezası

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Funda Turan'ı (40) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Tanju Madanoğlu (29), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılının Aralık ayında, Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Funda Turan ile sevgilisi Tanju Madanoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Madanoğlu, Turan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Funda Turan, kurtarılamadı.

Polis tarafından yakalanan Madanoğlu ise tutuklandı, hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Tanju Madanoğlu, Funda Turan'ın ailesi, tarafların avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik mütalaasında sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

'SANIĞA, 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE EMSAL KARAR VERİLSİN'

Sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise, "Bakanlığımızın amacı, böyle olayların önüne geçilmesini sağlamaktır. Sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini düşünüyor ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istiyoruz. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgilisini öldüren sanığa emsal ve herhangi bir indirim yapılmadan ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi.

'ELİNDEKİ BIÇAKLA SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ'

Daha önceki savunmasında elindeki bıçakla sevgilisinin üzerine düştüğünü söyleyen sanık Madanoğlu'na son sözü soruldu. Madanoğlu, "Ben kendisini çok seviyordum. Ben olay nasıl yaşandıysa onu anlattım. İfadelerimde çelişki yoktur. Beni aldattığını düşünüyordum. Ama benimle güzel konuşunca aşık olduğum için unutuyordum. Adil bir karar istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Tanju Madanoğlu'nu 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

 

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