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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
07.02.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Sevgilisini öldürdü kendisini böyle savundu

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Sevgilisini öldürdü kendisini böyle savundu

ANTALYA'da, Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı döverek, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Altay Aksoy (33), hakim karşısına çıkarıldı. Aksoy, duruşmada, "Bana 'Senin dışında başka erkeklerle ilişkim var' dedi. Alkolün etkisiyle kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu" dedi. 

Olay, 19 Ekim 2018'de, Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Gaziantep'te yaşayan Altay Aksoy, Rus arkadaşlık sitesinde tanışıp, arkadaşlık kurduğu Kazakistan uyruklu Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Antalya'da daha önce de tatil yapan ikili, yine kentte tatil kararı aldı. Kazak Nailia Nutfullina ülkesinden, Altay Aksoy ise Gaziantep'ten gelerek, Antalya'da 5 yıldızlı otele yerleşti. Bir süre tatil yapan ikiliden Nutfullina, Aksoy'a ayrılmak istediğini söyledi. İkili arasında bu nedenle gece tartışma çıktı.

Otelin havuz başında başlayıp, bahçede devam eden tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Altay Aksoy, Nailia Nutfullina'yı dövmeye başladı. Yere düşen Nutfullina'yı tekmelemeyen Aksoy, kadının başını defalarca yumruklayıp, yere vurdu. Özel güvenliğin müdahale ettiği Aksoy, polise teslim edilirken, ağır yaralanan Nutfullina ise çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nailia Nutfullina, 21 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Aksoy ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'HAYATIMI ONA ADADIM'

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan tutuklu sanık Altay Aksoy, olay günü yaşananları anlattı. Nailia Nutfullina'yı çok sevdiğini ve evlenmek istediğini öne süren Aksoy, "Ben hayatımı ona adadım. Eşimden onun için ayrıldım. Onu çok seviyordum. Kendisiyle tartıştıktan sonra oteli terk ettim. Bir büfeye gidip orada alkol aldım. Beni otele çağırıp konuşmak istediğini söyledi. Ben de gelmeyeceğimi söyledim. Sonrasında saatimin odada kaldığını ve onu vermek istediğini söyledi. Ben de otele gittim" diye konuştu. 

'SENİ KULLANDIM' DEMİŞ

Öldürme kastı olmadığını iddia eden Aksoy, "Kol saatimi bana havuz başında verdi. Otel içerisinde bir süre yürüdük. Ona aşkımı tekrarladım. Beni evlenmek vaadiyle 1 yıldır oyaladığını, sömürdüğünü, maddi- manevi bitirdiğini söyledim. Hatta onun yüzünden eşimden ayrıldığımı ifade ettim. Onun için yaptığım fedakarlıkları anlattım. O da bana 'Sen beni doyuramıyorsun. Senin dışında başka erkeklerle ilişkim var' dedi.

Ondan o cümleleri beklemiyordum. Tahminim o da alkollüydü. Sonrasında bana 'Seni kullandım kullandım. Şimdi çöpe atıyorum' diye ekledi. Hatta devamında 'Dostum var. Sen benim hayatımdan çıkmazsan seni ona öldürtürüm' dedi. Bende de panik atak var. Alkolün de etkisiyle kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ancak daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarından izledim. Ona birkaç kez yumruk vurmuşum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu" dedi. 

Duruşmada tanık olarak dinlenen arkadaşı da Altay Aksoy'un Kazak kız arkadaşıyla evlenmeyi planladığını söyledi. Mahkeme heyeti, başka tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı erteledi. 

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