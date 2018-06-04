Sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı…

Antalya'da, kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, adliyeye sevk edildi. İfadesinde ‘Artık canıma tak etmişti’ dediği öğrenilen kadının adliyeye sevk ediliği sırada ağladığı gözlendi.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yıldır birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Nurcan S. (28) ile Cengiz Aydın (30) arasında iddiaya göre, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Aydın’ın saldırması üzerine eline bıçak alıp kendini, yatak odasına kilitledi. Genç kadın bu sırada polisi arayarak yardım talep etti. Bu sırada odanın kapısının kırıp içeriye giren Aydın, Saraç’ın boğazına yapışarak boğmaya çalıştı. Elindeki bıçağı Aydın’ın kalbine saplayan Nurcan S., daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi.

"CANIMA TAK ETMİŞTİ”

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kan kaybeden Aydın’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nurcan S. ise eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nurcan S.’nin ilk ifadesinde "Artık canıma tak etmişti" dediği öğrenildi.

ARACA BİNENE KADAR SÜREKLİ AĞLADI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmek için Antalya Asayiş Şube Müdürlüğünden elinde su şişesiyle birlikte çıkartılan kadının son derece üzgün olduğu ve sürekli ağladığı gözlendi. Gazetecilerin, ‘Neden yaptınız’ sorusuna cevap vermeyen Nurcan S., polis aracına bindirilerek adliyeye sevk edildi.