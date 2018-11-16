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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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16.11.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Sevgilisini eşarpla boğarak öldürmüştü! Şaşkına çeviren ifadeler

Burcu Purtul
Burcu Purtul
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul
Burcu Purtul
bpurtul@hurriyet.com.tr
Sevgilisini eşarpla boğarak öldürmüştü! Şaşkına çeviren ifadeler

Avcılar’da eski sevgilisi Nadime Tigis’i eşarpla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapisle yargılanan Ömer Güneşsu duruşmada “Kadın katili olarak anılmak çok ağır bir şey herkesten özür diliyorum. Ben karıncayı bile incitecek bir insan değilim. Olay aniden gelişti” dedi.

Üç çocuk annesi Nadime Tigis(41) ilk evliliğini aile içi şiddet nedeniyle sonlandırmıştı. Avcılar’da dekorasyon şirketi bulunan Ömer Güneşsu(47) ile 10 yıl önce tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyince aynı evde birlikte yaşamaya başladılar. Anlaşmazlık yaşayan ikili yaklaşık bir yıl önce ayrıldı. Ancak 4 Ekim 2017 günü Avcılar’da Ömer Güneşsu’nun tadilat yaptığı bir evde buluştular. İddiaya göre aralarında para yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Ömer Güneşsu, Nadima Tigis’i başındaki eşarpla boğarak öldürdü. Ömer Güneşsu Tigis’i öldürdüğünü kabul etti ancak olayın bir anda gerçekleştiğini söyledi. Tutuklanan Güneşsu hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“Herkesten özür dilerim”

Bakırköy 13’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz isteyen tutuklu sanık Ömer Güneşsu “Kadın katili olarak anılmak çok ağır bir şey. Herkesten çok özür dilerim. Nadime Tigis, imam nikahlı ikinci eşimdi. Bu dönemde kendisine mağaza açtım. Eşim olarak ona her türlü maddi destekte bulundum. Ayrılırken ofisimi, arabamı bırakıp çıktım. Ayrıldık. Ayrıldıktan sonra ağlayarak geldi. Barışmak istedi. Dişlerini yaptırıyordu. Para istedi gönderdim”

“Eşarbı sıkıp bıraktım”

“Ben karıncayı bile incitecek biri değilim. Olay ani gelişti. Bana küfredince çevremdeki insanların yanlış anlamasından utandım. Sadece susturmak için ağzını kapatmak istedim. Ben susturmak için eşarbı bir kez sıktım bıraktım. Burnundan kan geldi. Sonra gittim para aldım geldim. Geldiğimde yerdeydi. Onu öyle yerde görünce korktum kaçtım. Sahile gittim. İntihar etmeyi düşündüm. Edemedim çünkü çocuklarım vardı. Benim 24 yaşında hasta bir çocuğum var. Kızım var üniversitede. Eşim şeker hastası. Benim kalp rahatsızlığım var. Zor durumdayım. Allah beni kahretsin. Ben katil değilim. Ben böyle bir şey düşünmedim. Olay nedeniyle bunalımdayım ilaç kullanıyorum. Cinayet diye bir şey yok. Olamaz. Gerçekten çok pişmanım” Mahkeme, gelmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Burcu Purtul
Burcu Purtul
bpurtul@hurriyet.com.tr
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