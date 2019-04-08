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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.04.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Sevgilisini dövüp şantaj yapan suç örgütü liderine şok! İntikamını böyle aldı

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Sevgilisini dövüp şantaj yapan suç örgütü liderine şok! İntikamını böyle aldı

Konya’da, sevgilisi tarafından darp edilen 33 yaşındaki kadın, cep telefonuna yüklediği uygulamayla yasa dışı işlerle ilgili mesajları kayıt altına aldı. Kadının ihbarıyla 15 kişilik çete çökertildi...

Konya'nın Beyşehir İlçesinde yaşayan 33 yaşındaki E.A., geçen yıl, suç örgütü lideri olan 25 yaşındaki Yılmaz A. ile aşk yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra sevgilisinden şiddet gördü. Şikâyetçi olacağını söyleyince de tehdit ve şantajla karşılaştı. Bunun üzerine plan yapan kadın, Yılmaz A.'nın telefonuna gizlice kayıt yapan uygulama yükledi. Sevgilisinin arkadaşlarıyla yaptığı gayrimenkul ve araç alım satımı işleri üzerinden tefecilik, uyuşturucu satışı gibi suçlarla ilgili mesajları kayıt altına alan kadın, ele geçirdiği mesajlarla savcılığa gitti. Sevgilisinin telefonunda elde ettiği delilleri sunan kadının ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Jandarmanın yürüttüğü 5 aylık takip sırasında Yılmaz A. ve ikiz kardeşi Dursun A.'nın da aralarında bulunduğu 15 kişinin suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu belirlendi.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan takipte zanlılardan Hüseyin A., 200 faturasız av tüfeği satışı yaparken, Ali P. iki ruhsatsız tabanca satışı yaparken, Tuğrul U. ise üzerinde eroinle yakalandı. Tuğrul U.'nun ayrıca eroinle birlikte yakalanan arkadaşı adına gönderdiği kargoda da uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturma sürerken Ali P. ile Yılmaz A.'nın ikiz kardeşi Dursun A. tutuklandı.

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre; Gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, aralarında Yılmaz A.'nın da bulunduğu 11 kişiyi Konya ve Isparta'da gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 687 tabanca fişeği, 8 av tüfeği, esrar, uyuşturucu hap, 51 isme düzenlenmiş senet, 76 boş senet, 16 tapu, 8 de sahte araç plakası ile pos cihazı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında birçok mağdurun da ifadesine başvuruldu. Gözaltına alınan 11 kişiden 8'i serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Yılmaz A. ile Hüseyin K. tutuklanırken, Tuğrul U. ise serbest kaldı.

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