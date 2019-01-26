Sevgilisini bıçaklayan kadın polisi aramış: 'Aşkım ölüyor...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSevgilisini bıçaklayan kadın polisi aramış: 'Aşkım ölüyor...'
GeriGündem Sevgilisini bıçaklayan kadın polisi aramış: 'Aşkım ölüyor...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yusuf ÇINAR/DHA
26.01.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Sevgilisini bıçaklayan kadın polisi aramış: 'Aşkım ölüyor...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sevgilisini bıçaklayan kadın polisi aramış: 'Aşkım ölüyor...'

Çorum'da sevgilisi Reşat Kabakçı'yı (35) bıçaklayarak öldüren Selma Kaymaz (34), ilk kez hâkim karşına çıktı. Tutuklu sanık Kaymaz, öldürme kastının bulunmadığını savunarak, "Aramızda kavga çıktı, o bana ben de ona vurdum. Kendisine bir kez bıçak darbesi vurdum. Yere düştü, 'Aşkım ölüyor' diye bağırdım, 112'yi ve polisi aradım, sonra öldüğünü öğrendim" dedi.  Kabakçı'nın eşi Tuğba Kabakçı ise Selma Kaymaz'ın fuhuş yaptığını öne sürdü.

Olay,  geçen yıl 30 Ocak'ta Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Selma Kaymaz ile sevgilisi Reşat Kabakçı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kaymaz, eline aldığı bıçakla Kabakçı'yı bıçakladı.  Ağır yaralanan Kabakçı, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Selma Kaymaz tutuklandı.  

HAKİM KARŞISINDA ÇIKTI

Kaymaz hakkında 'kasten adam öldürme’ suçundan Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Hakkında müebbet hapis cezası istenen Selma Kaymaz'ın yargılanmasına başlandı. Kaymaz'ın hazır edildiği duruşmaya öldürülen Reşat Kabakçı'nın ailesi ve avukatları katıldı. Selma Kaymaz, ifadesine "Reşat ile 7 yıldır birlikte yaşıyoruz. Kendisinden bir çocuğum var. Kendisi benim yanımda  kalıyordu. İlk  yıllar aramızda  problem yoktu. Ancak sonraki  dönemlerde beni başka erkeklere pazarlıyordu. Olay günü ya evi terk edecektim ya da sığınma evine gidecektim. Reşat eve geldi. Eve eşya taşımak için gelenleri kovarak, 'Hiçbir yere gidemezsin yoksa seni  öldürürüm' diyerek beni tehdit etti. Dışarıda alkol aldık. Birlikte eve geldik, biriyle telefonla konuştu. Benim orada çalışmam konusunda pazarlık yaptı. Aramızda tartışma çıktı. Ortam bir anda gerildi. O bana ben de ona vurdum. Kendisine bir kez bıçak darbesi vurdum. Yere düştü, 'aşkım ölüyor' diye bağırdım, 112'yi ve polisi aradım, sonra öldüğünü öğrendim. Kastım öldürmek değildi" dedi.

'EŞİM ONUNLA MUTLU DEĞİLDİ'

Duruşmaya çocuklarıyla birlikte katılan Reşat Kabakçı'nın eşi Tuğba Kabakçı, Selme Kaymaz'ın fuhuş yaptığını iddia ederek şikâyetçi olduğunu söyledi. Tuğba Kabakçı, "7 yıllık ilişkisi olduğunu biliyorum. Onunla yaşamaya  başlamıştı, eve çok nadir gelirdi. Boşanma davası açmamıştım. Eşim olaydan on gün önce evine geri dönmüştü. Eşim, onunla mutlu değildi. Bana 'Reşat'ı sana yar etmeyeceğim, onu öldüreceğim' diyordu. Eşimle birlikteyken de fuhuş yapmaya devam ediyordu. Benim ölen eşimden iki çocuğum var" diye konuştu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Serbest bırakılan Alparslan Kuytul tekrar tutuklandı

İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Poseidon direnemedi

Kayak merkezinde 70 kişi mahsur kaldı