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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
23.01.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Sevgilisini 9 yerinden bıçaklamıştı... Ceza belli oldu

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Sevgilisini 9 yerinden bıçaklamıştı... Ceza belli oldu

Antalya'da, kendisini terk eden sevgilisi Sevgi Aslan'ı barışma isteğini geri çevirdiği için 9 bıçak darbesiyle öldüren Reşit Atmaca (52), ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

Olay, Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndaki parkta geçen yıl 7 Haziran'da meydana geldi. Kalıp ustası Reşit Atmaca, 15 yıl birlikte yaşadıktan sonra kendisini terk eden Sevgi Aslan'la barışmak istedi. Atmaca, buluştuğu Sevgi Aslan'ı ikna edemeyince 9 bıçak darbesiyle yaraladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakalanan Atmaca, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Atmaca hakkında, öncesinde de Aslan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Reşit Atmaca, Sevgi Aslan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan Reşit Atmaca ise tasarlayarak insan öldürmediğini belirterek, "Ben barışmak için olay yerine gittim. Üzerimde inşaatta sebze, meyve kesmek için kullandığım katlanır bıçak vardı. Bıçağı benden aldı ve bana 'Şerefsiz, haysiyetsiz' diyerek bıçağı sallamaya başladı. 'Seninle işim bitti.' deyince dayanamadım ve bıçağı elinden aldım. Maktul beni söz ve hareketleri ile tahrik etti. Kendimi kaybettiğimden dolayı çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa önce 'tasarlayarak insan öldürme suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. İyi hal indirimi alan sanığın cezası, ömür boyu hapse düşürüldü. Heyet sanığa tahrik indirimi uygulamadı.

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