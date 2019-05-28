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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut MADAN / DHA
28.05.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Sevgilisini 55 bıçak darbesiyle katletti, kendini böyle savundu…

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Sevgilisini 55 bıçak darbesiyle katletti, kendini böyle savundu…

Burdur'da tartıştığı Azeri sevgilisi Ganıra Cabbarova'yı(24) takside 55 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Halil Acar (24), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Acar, "Yolda eski sevgililerinden birinin otelde beklediğini öğrenince tartışmaya başladık. Ağır küfürler ve hakaretler etti. Kendimi kaybettim ve bıçaklamaya başladım" dedi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 2 Ocak gecesi yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti;

Ganıra Cabbarova ile erkek arkadaşı Halil Acar, bir barda eğlendi. Çift, gece yarısı Gölhisar ilçesine dönmek için taksiye bindi. Ancak çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken Acar, Cabbarova'yı 55 yerinden bıçakladı. Taksi şoförü Ali T., 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadının öldüğünü belirledi. Halil Acar da jandarma tarafından gözaltına alındı.

YARGILAMA BAŞLADI

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Halil Acar hakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Halil Acar ve avukatı ile davaya müdahil olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

İfadesinde Ganıra Cabbarova ile olaydan 4 ay önce tanıştıklarını ve sevgili olduklarını anlatan Halil Acar, "Konsomatris olarak çalıştığı içkili gazinoda tanıştık, yakınlaştık ve sevgili olduk. Aşık oldum. Maddi, manevi destek oldum. Olay günü çalıştığı yere gittim. Bir süre alkol aldık. Eski sevgililerinden konu açılınca tartıştık. Annesi barıştırdı, birlikte içmeye devam ettik. Yaşadığım köye gitmeyi teklif ettim. O beni bırakıp, geri dönmek istedi. Takside giderken, telefon geldi, eski sevgililerinden birinin otelde beklediğini öğrenince tartışmaya başladık. Ağır küfürler ve hakaretler etti. Kendimi kaybettim ve bıçaklamaya başladım" dedi.

Taksiciye, kendisini jandarmaya teslim etmesini söylediğini kaydeden Halil Acar, Ganıra Cabbarova ile bar dışında da görüştüklerini hatta Antalya'da hastanede yattığı dönemde ziyaretine geldiğini ifade etti.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, sanığın 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

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