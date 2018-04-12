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    Sevgilisini 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    12.04.2018 - 14:08 | Son Güncelleme:

    Küçükçekmece’de yaklaşık 2,5 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Nurcan Arslan’ı (39) özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitenin önünde kurşun yağmuruna tutarak öldüren evli ve 3 çocuk babası muhtar Abdullah Melih Barış (36) hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası iyi hal indirimiyle müebbete çevrildi. Kararı duyan Arslan’ın yakınları adliye koridorlarında sinir krizi geçirdi.

    Tokat, Almus İlçesinde muhtar olarak görev yapan Abdullah Melih Barış 29 Ocak 2016’da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Nurcan Arslan’ı 11 kurşunla öldürdü.Sevgilisini 11 kurşunla öldürdü İyi hal indirimi aldı

    Tokat’tan İstanbul’a Arslan’ı barışmaya ikna etmek için geldiği aksi taktirde öldürmeyi planladığı öne sürülen Barış hakkında önceki celse mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Sinan Coşar, “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

    ‘ERKEKLERİ CESARETLENDİREN İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULAMAYIN’

    Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında Nurcan Arslan’ın ailesi Salih Arslan, Ferhat Arslan, Gülcan Arslan, Hayriye Arslan, Neşegül Arslan Murat Arslan ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Abdullah Melih Barış ile avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Arslan ailesinin avukatı Gülhan Kaya, savcının mütalaasına katıldıklarını söyleyerek, “Biz de cinayetin tasarlayarak yapıldığını düşünüyoruz. İyi hal indirimi gibi kadın cinayetlerinde erkekleri cesaretlendiren uygulamaların da uygulanmamasını gerektiği kanaatindeyiz. Her ne kadar sanık duruşmada mahkemeye karşı bir saygısızlık yapmamış ve duruşmaları sakince takip etmiş ise de, mahkemenin işini aksatacak şeklindeki iddiaları ve iftiraları nedeniyle yargılamanın uzamasına sebebiyet vermiştir.” dedi.

    ‘ENİŞTE DOSTUMU ÖLDÜRDÜM NE YAPACAĞIM’

    Sevgilisini 11 kurşunla öldürdü İyi hal indirimi aldı


    Sanık avukatı Ahmet Resul, “Zorunlu müdafi olarak burada bulunduğumu belirtmek isterim. Ailesine baş sağlığı dilerim. Müvekkilim olaydan sonra silahı kendi kafasına dayamış, silah tutukluk yapması nedeniyle ateş almamıştır. Daha sonra eniştesini aramış, ‘Ben dostumu öldürdüm ne yapacağım?’ diye sormuştur. Bu nedenle olayı tasarlamadığı açıktır. Katılan taraf ‘takdiri indirim nedenleri’ uygulanmamasını talep etmiş ise de uygulanmama gerekçesi olarak gösterdikleri hususlar suçun önlenmesi ile ilgili toplumsal bir sorundur. Bu hususun kanun koyucular tarafından değerlendirilmesi gerekir. Sanığın şuan ki yasaya uygun bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

    “ÖLDÜRME DÜŞÜNCESİYLE HAREKET ETMEDİM”

    Mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu Abdullah Melih Barış, “Daha önce hiçbir suça karışmamış, çevresinde sevilen bir insanım. Bu nedenle muhtar seçildim. Hayatımda bir kez hataya düştüm. Maktulle birlikte oldum, o da buna ilişkin elinde görüntüler olduğunu söyleyerek bana şantaj yapmaya başladı. Birçok kez maktule para gönderdim. Ben kesinlikle Nurcan’ı öldürme bahanesi ve düşüncesiyle hareket etmedim. Çok pişmanım hayatımda kimseyi incitmiş bir insan değilim” şeklinde konuştu.

    İYİ HAL İNDİRİMİ

    Mahkeme heyeti, Barış’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı müebbete çevirdi. Ayrıca sanık Barış, 6136 sayılı ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ kapsamında da 2 yıl hapis cezasına hükmedildi. Mahkemenin kararını duyan aile yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi. Adliye önünde açıklama yapan kadın örgütleri temsilcisi ve aile avukatları dosyayı bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacaklarını duyurdu.

    Etiketler: Cinayet , Sevgili , Küçükçekmece , gündem
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