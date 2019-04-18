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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
18.04.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Sevgilisine dehşeti yaşatmıştı! Sunduğu deliller şaşkına çevirdi

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Sevgilisine dehşeti yaşatmıştı! Sunduğu deliller şaşkına çevirdi

BURSA'da, tartıştığı sevgilisi Aslı Çıkıkçı'yı (26) sol bacağından pompalı tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen Ahmet Kara'nın (34) avukatı, genç kadının mektuplarını delil olarak sunup, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, mektupları delil saymayıp, talebi reddetti.

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  • Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu
  • Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu
  • Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu
  • Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Şubat ayında Gürsu ilçesinde  meydana geldi. Gemlik Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kara, 2,5 yıldır birliktelik yaşadığı Aslı Çıkıkçı'yı konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden alarak, Canbazlar Mahallesi'ne götürdü.

Çıkıkçı'ya kendisini aldatıp aldatmadığı konusunda sorular soran Kara, çıkan tartışmada pompalı tüfek ile genç kadını sol bacağından vurdu. Ardından, kanlar içinde kalan Aslı Çıkıkçı'yı hastaneye götürdü.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Kara hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kara'nın hazır bulunduğu duruşmaya Aslı Çıkıkçı katılmadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile taraf avukatları katıldı. Çıkıkçı'nın avukatı, bir önceki duruşmada verdikleri ifadeyi tekrarlayarak, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık Ahmet Kara ise, ''Vurduktan sonra hastaneye götürdüm. Bir anlık sinirle vurdum, öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmiyorum" dedi.

AŞK MEKTUPLARI DELİL SAYILMADI

Duruşmada sanık avukatı Hakan Gündoğdu, müvekkilinin 15 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, halen Aslı Çıkıkçı ile mektuplaştığını söyledi. Avukat, Çıkıkçı'nın aşk sözleri yazdığını ileri sürdüğü mektupları mahkeme delil olarak sunarak, Kara’nın tahliyesini talep etti. 

Mahkeme ise, mektupları delil olarak kabul etmeyerek, Ahmet Kara’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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