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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.11.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Sevgilisi tarafından vahşice öldürülmüştü... Yürek burkan detay...

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Sevgilisi tarafından vahşice öldürülmüştü... Yürek burkan detay...

İzmir'in Buca ilçesinde, Şehmuz Selçuk tarafından pompalı tüfekle vurularak, öldürülen Melisa Kalem'in (24) teyzesi İlknur Avcu, yeğeninin vurulduktan sonra annesini aradığını söyleyerek, "'Anne, Hilal'im sana emanet' demiş. 2,5 yaşındaki kızı annesiz kaldı. Dünyamızı başımıza yıktılar. Ölüm, bizim çocuğumuza hiç yakışmadı" dedi.

Karanfil Mahallesi 1108 Sokak'taki bir apartmanda geçen pazar günü meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle yaşandı: Açık cezaevinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk (24), 1 çocuk annesi Melisa Kalem'i pompalı tüfekle ateş ederek, öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti.

Melisa Keten'in gözü yaşlı teyzesi İlknur Avcu, çiftin sevgili oldukları iddialarına tepki göstererek, şunları söyledi:

"Şehmuz Selçuk, kesinlikle Melisa'nın sevgilisi değildir. Melisa, hapishanede yattığı için Şehmuz'u istemediğini söylemişti. Ancak o, kızımızı saplantı haline getirmişti. Sürekli evimizin çevresinde dolaşıyordu. Olaydan önce bizleri ve Melisa'yı ölümle tehdit etti. Hatta Şehmuz Selçuk'un anne ve babası da kızımızı arayarak, rahatsız ediyordu. Bir gün evde otururken Şehmuz, Melisa'yı aradı. Melisa da kendini rahat bırakmasını söyledi. Kendisinin bizleri tehdit ettiği mesajlar ve ses kayıtlarını mahkemeye delil olarak sunacağız. Tehditler üzerine savcılığa gidip, şikayetçi olmaya karar verdiğimizde Şehmuz Selçuk'un annesi beni arayarak, 'Yapmayın. Cezası daha da artmasın' demişti. Bu tehditler yüzünden kızımız çantasında elektro şok aleti taşımaya başlamıştı" dedi.

'ÖLÜM, MELİSA'YA HİÇ YAKIŞMADI'

Selçuk'un izin süresinin bitmesine rağmen cezaevine geri dönmediğini belirten Avcu, "Melisa ile görüşmek istemiş. Öğrendiğime göre Selçuk'un annesi de Melisa'yı arayıp, konuşması için ikna etmiş. Melisa da kendi ailesine zarar gelmemesi için konuşmaya gitmiş. Aldığımız bilgilere göre Şehmuz Selçuk, annesinin de evde olduğunu söyleyince, Melisa ikna olmuş ve eve gitmiş. Ancak evde ikisinden başka kimse yokmuş. Ben gece 24.00'e doğru olay yerindeydim. Polis ekipleri olayı anlatınca, yüreğime ateş düştü. Ölüm Melisa'ya hiç yakışmadı" diye konuştu.

Bazı basın kuruluşlarında cenazenin olayın ertesi günü aile yakınlarınca teslim alınmadığı yönünde haberler çıktığını, bunun kendilerini üzdüğünü ve gerçeği yansıtmadığını belirten Avcu, "Olayın gecesinde Adli Tıp Kurumu'na gittik. Cenaze teslim edildikten sonra da aynı gün içinde Melisa'yı toprağa verdik. Ayrıca olay sırasında Melis'in çocuğu yanında değildi. Bizim evimizdeydi. Yine bazı haberlerde yazıldığı gibi kızının gözünün önünde vurulması gibi bir olay da yaşanmamıştır" dedi.

Sevgilisi tarafından vahşice öldürülmüştü... Yürek burkan detay...

Melisa Kalem'in ölmeden önce annesini aradığını söyleyen Avcu, "Vurulduktan sonra annesini arayıp, 'Anne, Hilal'im sana emanet' demiş. 2,5 yaşındaki kızı annesiz kaldı. Dünyamızı başımıza yıktılar. Ölüm, bizim çocuğumuza hiç yakışmadı" diye konuştu.

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