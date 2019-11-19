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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.11.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Sevgilisi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

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Sevgilisi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

İzmir'in Buca ilçesinde ceza evinden izinli çıkan şahsın önce sevgilisi olduğu iddia edilen kadını sonra kendisini vurmasının ardından cinayete kurban giden kadın toprağa verildi.

İddiaya göre ceza evinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgili olduğu bir çocuk annesi Melisa Kalem (24) ile tartışmaya başladı. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şehmuz Selçuk, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle Melisa Kalem'e ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Şehmuz Selçuk daha sonra yine aynı tüfekle kendisini vurarak intihar etti.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede her iki kişinin de olay yerinde öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ve savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Olayda hayatını kaybedenlerden Şehmuz Selçuk'un cenazesi adli tıptan alınarak defnedildi.

Kadın toprağa verildi

Sevgilisi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Melisa Kalem'in cenazesi de Adli Tıp'tan yakınları tarafından alınarak Buca Kaynaklar Mezarlığına defnedildi.

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