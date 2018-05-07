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    ‘Sevgilisi sabaha kadar dövdü’ iddiası

    ADANA (İHA)
    07.05.2018 - 09:12 | Son Güncelleme:

    Adana'da sevgilisi tarafından sabaha kadar dayak yediğini ileri süren genç kız, komşularının çığlık sesini duyması üzerine polis tarafından kurtarıldı. Genç kız hastaneye kaldırılırken, sevgilisi gözaltına alındı.

    Adana'da sevgilisi tarafından sabaha kadar dayak yediğini ileri süren genç kız, komşularının çığlık sesini duyması üzerine polis tarafından kurtarıldı.

    Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Beyza A. (21) sevgilisinin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine geldi. Burada bir süre oturan ikili kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken sevgilisi Fatma Beyza A.'yı darp etmeye başladı. Genç kız çığlık atıp, ağladı. Komşuları ise çığlık sesi üzerine 155 polis imdat hattını arayarak, "Komşuda bir kadın çığlığı var uzun süredir devam ediyor ve ağlıyor" diye ihbarda bulundu.

    Bu arada genç, Fatma Beyza A.'yı darp etmeye devam etti. Olay yerine gelen polis, genç kızı kanlar içinde bulurken, zanlıyı da gözaltına aldı.

    Genç kız çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sevgilisi polis merkezine götürüldü. Genç kızın burnunun kırık olduğu ve yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Dayak yiyen kızı çığlıkları duyan komşuları kurtardıAdana'da sevgilisi tarafından sabaha kadar dayak yediğini ileri süren genç kız, komşularının çığlık sesini duyması üzerine polisi tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Beyza Aydın (21) Sevgilisinin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine geldi. Burada bir süre oturan ikili kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken sevgilisi Fatma Beyza Aydın'ı darp etmeye başladı. Genç kız çığlık atıp, ağladı. Komşuları ise çığlık sesi üzerine 155 polis imdat hattını arayarak, "Komşuda bir kadın çığlığı var uzun süredir devam ediyor ve ağlıyor" diye ihbarda bulundu. Bu arada genç, Fatma Beyza Aydın'ı darp etmeye devam etti. Olay yerine gelen polis, genç kızı kanlar içinde bulurken zanlıyı da gözaltına aldı.Genç kız çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sevgilisi polis merkezine götürüldü. Genç kızın burnunun kırık olduğu ve yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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    Etiketler: sevgili , gündem
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