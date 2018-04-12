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    Sevgilisi otomobilde vurarak öldürdü... İhbarla ortaya çıktı

    Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)
    12.04.2018 - 11:11 | Son Güncelleme:

    TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde Bekir Y. (31), bilinmeyen nedenle tartıştığı sevgilisi Esen Dülger’i (26) otomobilin içinde tabancayla başına 2 el ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçan Bekir Y., polis tarafından İstanbul’da yakalanıp Çorlu’ya getirildi.

    Çorlu’da oturan Bekir Y., Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan kız arkadaşı Esen Dülger ile dün gece buluşup yemek yedi. Yemeğin ardından Bekir Y., kiralık otomobille Esen Dülger ile bir süre gezdi. Bu sırada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bekir Y. iddiaya göre, otomobili Çorlu’nun Esentepe Mahallesi Önerler mevkisindeki boş araziye çekti. İkili arasındaki tartışma burada da sürerken Bekir Y., üzerinde taşıdığı tabancayla Dülger’in başına 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri başına, diğeri boynuna isabet eten Esen Dülger yaşamını yitirdi. Bekir Y. ise otomobili bırakıp olay yerinden kaçtı

    Sabah saatlerinde boş arazide otomobili gören bir kişi, durumdan şüphelenerek polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, otomobil içinde Esen Dülger’in cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dülger’in cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Cinayetin ardından geniş kapsamlı araştırma başlatan polis, Bekir Y.’nin İstanbul’a kaçtığını belirledi. Bulunduğu adrese baskın yapan polis ekipleri, Bekir Y.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Çorlu’ya getirilen Bekir Y.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. 

     

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    Etiketler: Tekirdağ , kadın cinayeti , cinayet , NoMobil , gündem
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