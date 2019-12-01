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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sevgilisi konuştu: Şüpheliyim ama bir şey bilmiyorum

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Sevgilisi konuştu: Şüpheliyim ama bir şey bilmiyorum

İstanbul'dan ülkesine ticaret yapan, 2 Ekim gecesi otomobiline arkadan çarpıldıktan sonra ortadan kaybolan ve önceki gün Bilecik’te bir çiftlikte cesedi bulunan Çinli Lisha Yu (31) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişi, polis sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisi sevk sırasında “Ben bir şey yapmadım, kimseyi öldürmedim” dedi.

Yapılan ilk incelemelerde vücudunda tecavüz emarelerine de rastlanan Lisha Yu’nun Uygur asıllı Çin vatandaşı erkek arkadaşı Shalamu Abudourousuli ise şunları söyledi:

“Yu ile bir yıla yakındır birlikteyiz. Ben Fatih’teki evimde kalıyorum. Lisha da Küçükçekmece’de tek başına kendi evinde yaşıyor. Olay günü akşam saatlerinde beni aradı. Kaza yaptığını söyledi. ‘Ama önemli bir şey yok küçük bir olay’ dedi. Sonra ‘kaza fotoğrafı çekeceğim’ diyerek telefonu kapattı. Yaklaşık 5 dakika sonra beni tekrar aradı. Tam telefonu açarken telefon kapandı. Daha sonra ona ulaşamadım. Gece 24.00 gibi Lisha’nın evine gittim. Orada da yoktu. Ortak arkadaşlarımız ile görüştük. Hiç kimse haber alamamıştı. Gece yarısından sonra 01.10 gibi son defa aradım. Sonrasında telefonu kapandı. Bir daha ulaşamadım. Ertesi gün polise giderek kayıp başvurusunda bulundum. İki aydır bir sonuç alamıyorduk. Lisha tek başına yaşadığı için biraz korkuyordu. Çin ile Uygur arasında olaylardan dolayı Lisha tanımadığı insanlarla arkadaşlık yapmıyordu. Sadece 4-5 arkadaşı vardı. Onlar dışında sadece kendi işiyle uğraşıyordu. İstanbul’da toptancılardan ürün alıp internet üzerinden Çin’e satıyordu. Lisha’yı kaçırıp öldürdüğü söylenen kişilerin Uygur olması beni şaşırttı. Polisler benim de şüpheli olduğumu düşünüyor. Ama ben hiçbir şey bilmiyorum.”

Sevgilisi konuştu: Şüpheliyim ama bir şey bilmiyorum

6 kişi adliyede

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı ise daha önce bölgeden araçlar geçtiğini ancak ekim ayından sonra bölgenin traktörle sürüldüğü için yolun kapandığını söyledi.

Ekimden beri her yerde aranıyordu... Lisha Yudan kötü haber
Ekimden beri her yerde aranıyordu... Lisha Yu'dan kötü haber
Çinli kadın ölü bulunmuştu... Dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı
Çinli kadın ölü bulunmuştu... Dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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