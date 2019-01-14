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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR (DHA)
14.01.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Sevgilisi ile birlikte eşini öldürüp karton kutuya koymuştu... Çelik yelekle getirildi

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Diyarbakır'da gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö. (51) ile birlikte eşi Recep Ürkek'i (56) öldürüp cesedini de karton kutu içinde kapı önüne bırakıp kaçan ve olaydan 4 saat sonra bir akrabasının evinde yakalanan H.Ü. (53), yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayda yaralanan sevgilisi halen hastanede tedavi altında olan kadına, adliyeye getirilişi sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü.

Olay, Cumartesi akşamı Peyas Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. H.Ü., iddiaya göre eşi Recep Ürkek'in kahvehaneye gittiği sırada gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö.'yü eve çağırdı. Ancak bir süre sonra cep telefonunun şarjı biten Recep Ürkek eve döndü. Oturma odasında sigara görmesi üzerine de eşine evde kimin olduğunu sordu.

H.Ü. çelişkili cevaplar verince Recep Ürkek evde arama yapmaya başladı. Bu sırada bir odada saklanan V.Ö.'yü gördü. Recep Ürkek ile V.Ö. arasında başlayan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. V.Ö., H.Ü. ile birlikte Recep Ürkek'i boğazı ve akciğerine sapladığı bıçak darbeleriyle öldürdü. Bu sırada kendisi de yaralandı.

İkili, Recep Ürkek'in cansız bedenini bir karton kutuya koyup kapının önüne çıkardı. V.Ö.'nün yaralı olması nedeniyle cesedi taşıyamayan ikili, karton kutuyu kapının önünde bırakıp kaçtı. Apartman sakinlerinden birinin karton kutudan kan aktığını fark etmesiyle olay polise bildirildi. Apartmana gelen polis ekipleri, karton kutuyu açtıklarında Recep Ürkek'in cesediyle karşılaştı.

ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Şüphelilerin bulunması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu. Apartman çevresi ve kaçış güzergahlarındaki yüzlerce güvenlik kamerası ile MOBESE görüntüsünü inceleyen özel ekip, olaydan 4 saat sonra Recep Ürkek'in eşi H.Ü.'yü bir akrabasının evinde yakaladı.

Yaralı V.Ö. ise gittiği bir hastanede gasp edildiğini söyledi. Çelişkili ifadeleri üzerine hastane polisinin dikkatini çeken V.Ö., tedavi olmadan hastaneden kaçmak isterken yakalandı. Özel ekip, hastaneye gelerek V.Ö.'yü hastanede gözaltına aldı. V.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken, H.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirilen H.Ü.'ye çelik yelek giydirildiği görüldü.

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