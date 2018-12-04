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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan TÜRKTAN/DHA
04.12.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

Sevgililerin paylaşamadığı 'Marley' isimli köpek davası ertelendi

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Sevgililerin paylaşamadığı 'Marley' isimli köpek davası ertelendi

ESKİŞEHİR'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru'nun (22), Golden Retriever cinsi 3,5 yaşındaki 'Marley' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ezgi Bölükbaşı (22) hakkında açtığı dava ertelendi.

Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru, avukatı aracılığıyla; köpeğini geri vermediğini öne sürdüğü eski kız arkadaşı Ezgi Bölükbaşı hakkında Eskişehir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı. Duruşmada Osman Orhan Baçaru ile tarafların avukatları hazır bulundu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Ezgi Bölükbaşı ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen veteriner Gürcan Yiğit Özcan, "Hayvan sahiplendirmelerde, hayvan sahibinin sözlü beyanı bizim için yeterlidir. Ezgi ve Osman, kliniğimize birlikte geldiler. Ezgi hanım sözlü olarak köpeğini Osman beye sahiplendirmek istediğini söyledi. Biz de Osman bey adına bir karne çıkardık" dedi.

Ezgi Bölükbaşı'nın avukatı Buket Ünlü Hatip ise "Veteriner, karne çıkarıldığını söylüyor ama şu ana kadar köpeğe sahip olduklarına dair bir belge henüz mahkemeye sunamadılar" dedi.

Mahkeme hakimi, duruşmayı tanıkların dinlenmesine karar vererek, davayı 12 Şubat 2019 tarihine erteledi.

Ezgi Bölükbaşı'nın, kendisinde olan köpek 'Marley' ile birlikte, Aydın'daki ailesinin yanında yaşadığı öğrenildi.

 

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