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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
25.09.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Sevgililerin köpek davasında yeni iddia!

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Sevgililerin köpek davasında yeni iddia!

Eskişehir’de, ayrıldıktan sonra sahip oldukları köpeği paylaşamayan eski sevgililerin davasında, davacı taraf davalı tarafın belgede sahtecilik yaptığını iddia etti.

Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında davacı Osman Orhan Baçaru ile avukatlar hazır bulundu. Davalı taraf Ezgi Bölükbaşı duruşmaya katılmadı. Davacı taraf avukatı Oytun Süllü, davada yeni bir iddia ortaya attı. Bahse konu 'Marley’ isimli köpeğe sahte kimlik çıkartıldığını ifade eden Süllü, ellerindeki belgeleri mahkemeye sunarak, özel belgede sahtecilik suçunun işlenmesinden dolayı suç duyurunda bulunulmasını istedi. Hakim, yapılan suç duyurusunun davanın şu anki aşamasında yargılamaya bir etki etmeyeceğini söyleyerek, delillerin tamamen toplanmasından sonra değerlendirmek üzere talebi reddetti. Hakim, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Aralık tarihine erteledi.

"En kısa zamanda Osman'ın Marley'e kavuşacğını düşünüyorum"

Davacı tarafın avukatı Oytun Süllü, duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süllü, müvekkilinin köpeği Marley’e kavuşacağını dile getirerek, “Dava bu kez en azından yarıda kalmadı. En başından beri iddia ettiğimiz şey Marley’in müvekkilim Osman’a sahiplendirildiği ve bunun sonucunda haklarıyla birlikte mülkiyetinin müvekkilime geçmiştir. Ne yazık ki hukukumuzda hayvanlar eşya niteliğinde. Bu çok üzücü bir durum. Bence mecliste acil olarak konu ile alakalı çalışma yapılması ve hayvanlara canlı statüsü kazandırılması gerekiyor. Ama sonuçta mülkiyet hakları geçmiştir. Bütün masrafları müvekkilim tarafından karşılanmıştır. Bu süreçte ve sonrasında sadece aralarında romantik bir ilişki olması sebebiyle ayrılmalarına müteakip yeni eve geçene kadar köpek sende kalsın demesi. Çünkü tanıdığı, bildiği, güvendiği bir insandır. Ama köpeği geri verilmemiştir. Dolayısıyla tüm hakları müvekkilimdedir. Geri iade edilmesi lazım. İyi bir duruşma geçti. Mahkeme bir çok isteğimizi kabul etti ve değerlendirmeye aldı. Bir sonraki celse tanıkşar dinlenecek. Tanıkların dinlenmesine müteakiben yavaş yavaş dosya şekillenecek. En kısa zamanda da Osman’ın Marley’e kavuşacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

"Marley'i özledim"

Davacı Osman Orhan Baçaru da duruşmadan memnun ayrıldığını aktararak, “Marley’i özledim. Duruşma da beklediğimden iyi geçti. Mahkemenin sonucunda da Marley’in ait olduğu yere yani yanıma geri döneceğine inancımız tam. Dünyanın en iyi, en dost ve en hayvansever ekibi ile birlikte bu davada olmak benim için çok güzelk ve guru verici bir şey. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Marley’i alacağız. İnşallah bizim olacak. Hiç görüşemedim. Benden gizleniyor. Dava sonucunda kimin haklıi kimin haksız olduğu ortaya çıkacak. Bekleyip göreceğiz" dedi.

"Marley" davasında yeni gelişme
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