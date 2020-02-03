Sevgililer Günü ne zaman ve neden kutlanır?
Sevgililer Günü, kökeni net belli olmayan günler arasında yer almaktadır. Eski Roma döneminde şehri temizlemeyi, sağlık ve bereketi serbest bırakmayı amaçlayan Lupercalia festivalinin 15 Şubat'ta kutlanması, Sevgililer Günü için de dayanak oluşturmaktadır. 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü için romantizm vurgusunun ise Ortaçağ'da kuşların bu tarihte eşlerini seçmesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. İşte, Sevgililer Günü tarihi ve neden kutlandığı ile ilgili merak edilen bazı bilgiler
Sevgililer Günü kutlaması için pek fazla görüş bulunmaktadır. Ortaçağ inancında kuşların 14 Şubat'ta eşlerini seçmesi, Sevgililer Günü'nün bugün kutlanmasında dayanak oluşturmuştur. Sevgililer Günü özelinde ilk tebrik kartları ise 16. YY'da ortaya çıkmıştır. 1800'lü yıllarda ise şirketler bu kartları seri üretim haline getirmişlerdir. İşte, Sevgililer Günü hakkında merak edilen bazı bilgiler
SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?
Bir ritüel olarak her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları
ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.
O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir.
Sevgililer günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.
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