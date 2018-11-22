Sevgililer Günü ne zaman? Sevgililer Günü neden kutlanır?
Sevgililer Günü ne zaman sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından son günlerde merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü'nde milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediye alacak. Peki, Sevgililer Günü neden kutlanır?
Yüz yıllar önce kutlanmaya başlanan Sevgililer Günü hakkında araştırmalar sürmeye devam ediyor. Bu yıl da kış aylarına yaklaşılmasıyla birlikte Sevgililer Günü'nün ne zaman kutlanacağı merak edildi. Peki, Sevgililer Günü neden kutlanır? İşte tarihçesi.
SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?
Bir ritüel olarak her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları
ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.
O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir.
Sevgililer günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.
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