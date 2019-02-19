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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.02.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Sevgililer günü çiçek alıp eve gidiyordu sonrası korkunç

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Sevgililer günü çiçek alıp eve gidiyordu sonrası korkunç

Adana'da İbrahim Fikret Hakverdi (59) 14 Şubat Sevgililer Günü birlikte yaşadığı Moldova uyruklu Lilia M.'ye çiçek alıp evine gitmek üzere yaya yola çıktı. Daha sonra bir gencin para meselesi yüzünden korkutmak için bacağından vurduğu kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı ile arkadaşı tutuklandı. 

Edinilen bilgiye göre, olay 14 Şubat Perşembe günü merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir apartmanın önünde meydana geldi. İbrahim Fikret Hakverdi (59) 14 Şubat Sevgililer Günü birlikte yaşadığı Moldova uyruklu Lilia M.'ye çiçek alıp evine gitmek üzere yaya yola çıktı.

Hakverdi apartmanı kapısından girmek üzereyken arkasından bir kişi gelerek bacağına ateş edip kaçtı. Yaralanan Havkverdi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak bir gün sonra hayatını kaybetti. Hakverdi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılıp otopsi yapıldıktan sonra yakınları tarafından alınıp toprağa verildi. 

300 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Hakverdi'nin ölümünün ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı. Polis olay anını gösteren ve zanlının kaçış ile geliş güzergahında bulunan 300 güvenlik kamerasını topladı.

Polis bu kameraları olayın olduğu saatin bir saat ilerisi ve gerisi olarak saniye saniye izledi. Yapılan izlemelerden sonra cinayeti para meselesi yüzünden Doğan G.(31) isimli şahsın işlediğini, Cenker Ş., Birol B. ve Onur G. isimli şahısların ise bu kişiye yardım ettiğini belirledi.

Yapılan bu tespitin ardından polis şafak vakti şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda gözaltına alınan 4 kişi emniyete getirilerek sorguya alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Doğan G. ve Canker Ş. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

 

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