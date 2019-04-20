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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA), İHA
20.04.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Sevgili dehşetinde kan donduran ayrıntı

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Sevgili dehşetinde kan donduran ayrıntı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, ayrıldığı eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Rabia Bayram (23) ile annesi Fatma Bayram (48), toprağa verildi. Cinayetten sonra intihar eden Tennur İliyazov Tahirov'un (31) olaydan 1 gün önce içinde mermi bulunan çiçeği evlerine gönderdiğini belirten gözü yaşlı baba Tuncer Bayram (54), yetkililere defalarca konuyla ilgili şikayette bulunduklarını söyledi.

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  • Anne ve kızını öldürmeden önce eve mermi göndermiş
  • Anne ve kızını öldürmeden önce eve mermi göndermiş
  • Anne ve kızını öldürmeden önce eve mermi göndermiş
  • Anne ve kızını öldürmeden önce eve mermi göndermiş
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bir ay önce Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen Tennur İliyazov Tahirov, dün saat 12.00 sıralarında, iddiaya göre, bir süre önce tartışarak ayrıldığı kız arkadaşı Rabia Bayram'ın ailesiyle yaşadığı 75'inci Yıl Mahallesi 5381 Sokak'taki evine gitti. Burada Rabia Bayram'ın annesi Fatma Bayram ile Tahirov arasında tartışma çıktı. Tennur İliyazov Tahirov, üzerinde taşıdığı tabancasını çıkarıp, Fatma Bayram'a 3 el ateş etti. Tahirov, daha sonra balkondan kaçan Rabia Bayram'ı yaklaşık 150 metre kovaladı. Tennur İliyazov Tahirov, parkın kenarında yakaladığı Rabia Bayram'ı da sırtından ve başından tabancayla vurarak öldürdü. Olayda 2 tabanca kullanan Tahirov, başına dayadığı silahla intihar etti. Polis ekiplerinin incelemesinde 3'ü evde, 6'sı sokakta 9 boş kovan bulundu. Cenazeler, Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNE VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan otopsi sonrası Rabia Bayram ve annesi Fatma Bayram'ın cenazeleri yakınlarınca teslim alındı. Anne ve kızı için 75'inci Yıl Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle kılınan cenaze namazına; baba Tuncer Bayram, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı. Kılınan namaz sonrası Rabia Bayram ve annesi Fatma Bayram, Kırtık Asri Mezarlık'ta son yolculuklarına uğurlandı.

ACILI BABA KONUŞTU

Fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli astsubay Tuncer Bayram, 3 çocuğundan Rabia Bayram ve eşinin cenaze töreninde gözyaşı döktü. Yaşadığı acıyı anlatan Tuncer Bayram, eşini ve kızını öldüren Tennur İliyazov Tahirov'un tacizleri nedeniyle günlerce uyayamadıklarını söyledi. Tuncer Bayram, "Ben olayın nasıl olduğunu görmedim. Uyuyordum, birisi dürttü kalktım. Siz kimsiniz dedim. 'Ben polisim' dedi. Ben de 'Bizim polisle işimiz yok' dedim. Bir baktım evin içerisi kalabalık. Sağlıkçı var, polis var. Aklıma Tahirov'un yine kızımla tartışmış olabileceği geldi. Daha sonra beni evimin oturma odasına götürdüler. Elbiselerimi giydim. Emniyete götürdüler orada ifade verdim. Ben silah sesini hiç duymadım. Ben 2-3 gündür uykusuzdum" dedi.

DAHA ÖNCE DURUMU BİLDİRMİŞLER

Gözü yaşlı baba Tuncer Bayram, "Bir gün önce Tahirov, eve çiçek gönderdi. Son gönderdiği o çiçeğin içerisinde, 7,65 milimetre mermi vardı. Kızım bana demişti. 'Bak baba, o yine bunları göndermiş' diye. Ben de kızıma, 'Götür onları emniyete ver' dedim. Kızım da bana 'Baba artık emniyet, savcılık, adliye bizden bıktı' dedi. Bu olaylarla ilgili bizim emniyete verdiğimiz, savcılığa verdiğimiz dilekçelerin haddi hesabı yok. Bizim bütün akrabalarımızın numaralarını nereden buluyorsa herkesi tehdit ediyordu. Herkese 'Sizi öldüreceğim' diyordu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tennur İliyazov Tahirov'un otopsi işlemlerinin Adli Tıp Kurumunda sürdüğü belirtildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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