Sevgi İzi nedir, nerede yaptırılır? Sevgi İzi başvurusu nasıl yapılıyor?

Zihinsel engelli olan, Alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunan vatandaşların bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla Müge Anlı ve ekibinin hayata geçirdiği bir hizmettir. Sevgi İzi hizmeti sadece kaybolma riski olan kişilere (zihinsel engelliler, yaşlılar) ücretsiz uygulanmaktadır. Diğer kişilerden ücret talep edilebilir.



SEVGİ İZİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?



Yakınlarının kaybolmasından endişe eden ailelerin Sevgi İzi başvurusunda bulunabilmesi için iletişim adres ve telefonlarıyla http://www.benibuldular.com/ sayfasına başvurup formu doldurması gerekiyor. Siteden kendilerine bir numara verilecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi olacak.



NASIL BULUNACAK?



Kayıp kişiyle bir şekilde karşılasan vatandaşlar, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak. Ardından sitemiz devreye girecek. Koldaki o "rakam"i taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanacak.



BİLGİLER SAKLI KALACAK



Burada önemle belirtmek istediğimiz bir konu şu: Koluna Sevgi İzi uygulanan kişiyle ilgili herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da iletişim bilgileri sitemizde kesinlikle yayınlanmayacak. Bilgiler tamamen gizli kalacak ve sadece kişi bulunduğunda bu bilgiler devlet yetkililerine verilecek.