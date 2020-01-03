Sevgi İzi nedir, nerede yaptırılır? Sevgi İzi başvurusu nasıl yapılıyor?
Müge Anlı’nın programında bahsettiği ve kendisinin de yaptırdığı Sevgi İzi sık sık gündeme geliyor. Uzun süredir engelli kayıplarının daha kısa sürede bulunması için kafa yoran Müge Anlı, tarafından hayatına geçirilen Sevgi İzi ile ilgili merak edilen pek çok detay var. Peki, Sevgi İzi nedir? Sevgi İzi nerede yaptırılır? Sevgi İzi başvurusu nasıl yapılıyor?
Zihinsel engelli olan, Alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunan vatandaşların bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla Müge Anlı ve ekibinin hayata geçirdiği bir hizmettir. Sevgi İzi hizmeti sadece kaybolma riski olan kişilere (zihinsel engelliler, yaşlılar) ücretsiz uygulanmaktadır. Diğer kişilerden ücret talep edilebilir.
SEVGİ İZİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
Yakınlarının kaybolmasından endişe eden ailelerin Sevgi İzi başvurusunda bulunabilmesi için iletişim adres ve telefonlarıyla http://www.benibuldular.com/ sayfasına başvurup formu doldurması gerekiyor. Siteden kendilerine bir numara verilecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi olacak.
NASIL BULUNACAK?
Kayıp kişiyle bir şekilde karşılasan vatandaşlar, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak. Ardından sitemiz devreye girecek. Koldaki o "rakam"i taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanacak.
BİLGİLER SAKLI KALACAK
Burada önemle belirtmek istediğimiz bir konu şu: Koluna Sevgi İzi uygulanan kişiyle ilgili herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da iletişim bilgileri sitemizde kesinlikle yayınlanmayacak. Bilgiler tamamen gizli kalacak ve sadece kişi bulunduğunda bu bilgiler devlet yetkililerine verilecek.
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