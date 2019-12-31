Sevgi izi nedir? Müge Anlı'da sık sık geçen sevgi izi nasıl yaptırılıyor?

Sevgi izi projesi Müge Anlı'nın teşvikiyle ortaya çıkmış bir proje. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da engelli kayıplarında hayli üzülen kişilerden biriydi. Uzun süredir engelli kayıplarının daha kısa sürede nasıl bulunabileceği üzerine kafa yoran Müge Anlı, sonunda sevgi izi projesini hayata geçirmeye karar verdi. Bunun için www.benibuldular.com sitesini açtı. Bu site, kayıpların bulunması için hem güvenlik güçlerine hem de ailelere yardımcı olacak.

SEVGİ İZİ NASIL YAPTIRILIYOR?

Aslında sistem çok basit. Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla sitemize başvurup formu dolduracak. Sitemiz kendilerine bir numara verecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki sevgi izi sayesinde bulunuyor.

NASIL BULUNACAK?

Kayıp kişiyle bir şekilde karşılasan vatandaşlar, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuruluyor. Ardından site devreye giriyor. Koldaki o "rakam"i taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanıyor.

BİLGİLER SAKLI KALACAK

Burada önemle belirtmek istediğimiz bir konu şu: Koluna Sevgi İzi uygulanan kişiyle ilgili herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da iletişim bilgileri sitemizde kesinlikle yayınlanmayacak. Bilgiler tamamen gizli kalacak ve sadece kişi bulunduğunda bu bilgiler devlet yetkililerine veriliyor.