Sevgi Doktorları destek bekliyor... Güldürerek güç veriyorlar

ONLAR sokakta top oynamaları gereken yaşta kimisi aylar kimisi yıllar boyunca hastanede yatmak zorunda olan çocuklar... Sağlık personelleriyle aile gibi oluyor, doktorları ablaları, ağabeyleri biliyorlar. İşte onların soğuk hastane odasından ibaret hayatlarını biraz olsun renklendirmek için çaba gösteren bir grup sanatçı var.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Theodora Sevgi Doktorları ismiyle bilinen grup Türkiye’de 1998 yılından beri faaliyet gösteriyor. Sağlık alanında 1.5 yıllık özel eğitimin ardından hastanelerde çocuklarla buluşan ‘Sevgi Doktorları’, 20 senedir, her yıl 26 bin çocuğun yüzünü güldürüyor. Her hafta aynı saatte aynı hastaneye giden sevgi doktorları minik hastalara neşe ve kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Sevgi Doktorları, İstanbul Üniversitesi Çapa Çocuk Onkoloji ve Çocuk Hastalıkları servisinde daha çok çocuğa ulaşabilmek için kitlesel fonlama sitesi Fongogo’da bağış kampanyası başlattı. Theodora Sevgi Doktorları bu kampanyayla 12 bin 900 TL toplamayı hedefliyor.

20 YILDA 350 BİN ÇOCUĞA DOKUNDULAR

Theodora Çocuk Hizmetleri Derneği iletişim ve kaynak geliştirme yöneticisi Seda Türkyılmaz, “Hastanelerde uzun süre tedavi gören çocuklar renkli hayal dünyalarından uzak kalıyorlar. Biz doktor önlüğü giymiş rengarenk giyinmiş sanatçılarla hastane odasında anlık sanat performansları gerçekleştiriyoruz. 20 yılda 350 bin çocukla buluştuğumuz bu hizmeti devam ettirebilmemiz için bağışlar çok önemli” diye konuştu. İsviçre merkezli Theodora Vakfı’nın Türkiye projesi olan grup, sekiz ülkede daha faaliyet gösteriyor.

ŞU AN 10 SEVGİ DOKTORU VAR

İstanbul ve Ankara’da 9 hastanede faaliyet gösteren grubun şu anda 10 tane ‘sevgi doktoru’ bulunuyor. Sanatçıların sevgi doktoru olabilmek için 1.5 yıl hem çeşitli hastalıklarla ilgili hem de çocukların psikolojileriyle ilgili eğitm aldıklarını anlatan Seda Türkyılmaz, “Sanatçılar arasında pandomim yapan da var kukla oynatan da tiyatro performansı sergileyen de...” dedi. ‘Gülmek Güç Verir’ sloganıyla yola çıkan Sevgi Doktorları’nın her birinin dışarıda ayrı bir mesleği var. Kimi karikatürist, kimi drama öğretmeni... Sanatçıları korumak her hafta bu kadar enerjik ve pozitif olmalarını sağlamak için Sevgi Doktorları’nın terapi gördüklerini anlatan Türkyılmaz, “Sanatçılar aslında çok ağır bir iş yükleniyor. Onkoloji, travmatoloji, cerrahi gibi bölümlerde ağır tedaviler gören çocuklarımız var. Onların psikolojilerini desteklemek için grup terapileri uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

İnanılmaz bir ilginin ve ihtiyacın olduğunu belirten Türkyılmaz daha çok bağış toplayıp daha çok sanatçı yetiştirip hastanelere göndermek istediklerini bu yüzden de kitlesel fonlama sitesinde kampanya başlattıklarını ifade etti. Kaynak yaratmak için çeşitli atölye çalışmaları yaptıklarını anlatan Türkyılmaz, kasım ayında gerçekleşecek Avrasya Maratonu’nda bağış toplamak için gönüllü koşucular aradıklarını belirtti.

‘BİZİ HEYECANLA KORİDORDA BEKLİYORLAR’

DEVLET hastanelerinde çok sayıda çocuk yattığını belirten Seda Türkyılmaz, “Sevgi doktorlarımız her gün belirli bir hastaneye gidiyor. Örneğin salı günleri Çapa’ya dört sevgi doktorumuz gidiyor. Her hafta öğle yemeklerinden sonra bizi heyecanla koridorda bekleyen çocuklarımız var. Sevgi Doktorlarımız çocuklarla inanılmaz bir iletişim kuruyor. Onların hayal dünyasını yeniden renklendiriyor. Çocuklarının mutlu olduğunu, eğlendiğini gören anne-baba da rahatlama yaşıyor” dedi.

ADINI ANNEDEN ALAN VAKIF

THEODORA Sevgi Doktorları ismini İsviçre’deki Theodora Vakfı’ndan alıyor. Vakfı kuran iki kardeşten biri olan André Poulie, henüz çocukken geçirdiği bir kaza sonrasında birkaç ayını hastanede geçirmek zorunda kalmış. Annesi Theodora, düzenli şekilde neşeli ziyaretler yaparak André’nin iyileşmesine katkı sunmuş. Bu tecrübeden yıllar sonra 1993’te André’nin aklına, hastanede yatan çocukları bu süre boyunca neşelendirecek bir kurumun temelini atma fikri geliyor. Lozan Üniversite Hastanesi’nin pediyatri bölümünde filizlenen bu fikirle birlikte kurulan vakıf, bugün sekiz ülkede Sevgi Doktorları projesini yürütüyor.

‘BİZİ HEYECANLA KORİDORDA BEKLİYORLAR’

DEVLET hastanelerinde çok sayıda çocuk yattığını belirten Seda Türkyılmaz, “Sevgi doktorlarımız her gün belirli bir hastaneye gidiyor. Örneğin salı günleri Çapa’ya dört sevgi doktorumuz gidiyor. Her hafta öğle yemeklerinden sonra bizi heyecanla koridorda bekleyen çocuklarımız var. Sevgi Doktorlarımız çocuklarla inanılmaz bir iletişim kuruyor. Onların hayal dünyasını yeniden renklendiriyor. Çocuklarının mutlu olduğunu, eğlendiğini gören anne-baba da rahatlama yaşıyor” dedi.

ADINI ANNEDEN ALAN VAKIF

THEODORA Sevgi Doktorları ismini İsviçre’deki Theodora Vakfı’ndan alıyor. Vakfı kuran iki kardeşten biri olan André Poulie, henüz çocukken geçirdiği bir kaza sonrasında birkaç ayını hastanede geçirmek zorunda kalmış. Annesi Theodora, düzenli şekilde neşeli ziyaretler yaparak André’nin iyileşmesine katkı sunmuş. Bu tecrübeden yıllar sonra 1993’te André’nin aklına, hastanede yatan çocukları bu süre boyunca neşelendirecek bir kurumun temelini atma fikri geliyor. Lozan Üniversite Hastanesi’nin pediyatri bölümünde filizlenen bu fikirle birlikte kurulan vakıf, bugün sekiz ülkede Sevgi Doktorları projesini yürütüyor.