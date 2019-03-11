‘Seversen olayım yârin İstanbul’ demekten vazgeçmeyeceğiz
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ak Parti Çekmeköy İlçe teşkilatı tarafından Turgut Özal Kültür Merkezi’nde düzenlenen halkla buluşma etkinliğine katıldı.
Etkinlikte konuşan Oktay, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizler, büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla el ele verdiğimiz zaman, Allah’ın izniyle bu şehrin yükselişinin önünde kimse duramaz. Gebze - Halkalı banliyö hattını Mart’ta açıyoruz. Şimdi sırada denizin altından üç katlı Büyük İstanbul Tüneli, Kanal İstanbul var, millet bahçelerimiz var biliyorsunuz değil mi? İstanbul markasını hakkettiği noktaya ulaştırmak için yapacak daha çok şeyimiz var. Biz bu şehre, Aşık Veysel gibi ‘Seversen olayım yârin İstanbul’ demekten vazgeçmeyeceğiz.”
Oktay, daha sonra, Turgut Özal Bulvarı’nda esnafı ziyaret etti. Bir pideciye giren Oktay, kestiği pideleri vatandaşlara dağıttı. m
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