"Sevenlerimin gönülleri rahat olsun"

Aylar öncesinden ortaya koydukları projelerine “Belediyenin işi değil” diyenlerin, projelerini kopyaladığını savunan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiği ilk andan itibaren ulaşım ve su kullanımında adım atıldığını dile getirerek, ulaşımda yapılacakları şöyle sıraladı:

ULAŞIM VAATLERİ

“12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapacağız. İlk yarım saat içerisinde yapılan tüm aktarmaları ücretsiz yapacağız. 25 yaş altındaki, öğrenci olmayan tüm gençlerimiz de ulaşımdan yüzde 40 indirimli faydalanacak.” İmamoğlu, ayrıca “5 yılda minimum 200 bin kişiye kısa vadede iş imkanı yaratacağız. Sofra Destek Paketi ile açlık sınırının altındaki aileler ekmeğe, süte ve damacana suya para ödemeyecek. Geçim Destek Paketi ile İstanbul’da geçim sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2 bin 20 liraya kadar aylık maddi destek sağlayacağız” dedi.

BÜYÜK PROJELERDE KREŞ ZORUNLU

İmamoğlu, başkan seçilmesi halinde 10 bin metrekare üzerindeki parsellere yapılacak konut projelerine kreş zorunluluğu getirileceğini söyledi.

Kenti çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler ve tüm sakinleri için yaşanılabilir bir şehir haline getireceklerini vurgulayan İmamoğlu, sözlerini, “İstanbullular çok güzel, çok zarif bir uyarıda bulunacak. 23 Haziran’dan sonra hiç kimse, vatandaşın dertlerini görmezden gelerek, kibirle siyaset yapamayacak. Her şey çok güzel olacak“ şeklinde noktaladı.

İmamoğlu, dün akşam NTV’de katıldığı programda ise özetle şunları söyledi: (Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını) “Ben çok rahatım. Bugüne kadar kimse hakkında bir iftiram yok. İstanbul’u konuşmuş birisiyim. İstanbul’u anlatmış birisiyim. En azından beni sevenler, beni ilgiyle takip eden herkese şunu söylemek isterim. Gönülleri rahat olsun, bu bir vazifedir. Ben sorumluluğum adına, demokrasiye, İstanbul halkına olan sorumluluğum adına zevkle yerine getireceğim pazar günü. Kumpasmış, oymuş bunları geçsinler, kimseye bir şey olmaz.

(Ordu’daki VIP gerginliği)İki profil yok, tek profil var, aynı şey. Ben insanım. Siz de 72 yaşındaki annenizin yüzünü beyaz görünce gidersiniz içeride insanları dışarı çıkarırsınız ya da kavga edersiniz, bilemem. Ben kavga etmedim. Tutanak uydurma, tuzak. Benim teşekkür ettiğim polisler ne dediğimi biliyor. Hiç önemli değil. Vali basitlik yapmıştır. Çok net. Bunun dışında vali beyin kurduğu da bir tuzaktır, özür borcu vardır, gündem yaratmıştır. Gündemin esası yoldadır, onları analiz edin.”