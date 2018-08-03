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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ADANA (İHA)
03.08.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Sevdiği şehit olunca… ‘Ondan başkasıyla asla evlenmeyeceğim!’

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Diyarbakır-Lice karayolunda PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan jandarma er Kadir Görgülü'nün sevgilisi Fadime Nur Gider mezar başında, "Ben yemin emin ettim ondan başkasıyla asla evlenmeyeceğim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Diyarbakır-Lice karayolunda 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan jandarma er Kadir Görgülü'nün sevgilisi Fadime Nur Gider (19) mezar başına gelerek, "Ben yemin emin ettim ondan başkasıyla asla evlenmeyeceğim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Jandarma Er Görgülü bir silah arkadaşıyla birlikte 18 Şubat 2016 günü PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Görgülü, 19 Şubat 2016 günü Adana'da sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.

Tezkeresine bir hafta kala şehit olan Görgülü'yü annesi, babası ve akrabalarının yanı sıra onu unutmayan bir kişi daha vardı. 2014 yılından bu yana sevgilisi olan Fadime Nur Gider (19) Görgülü'nün askerden gelip nişanlanma ve daha sonra da evlenme hayali kurarken, onun Türk bayrağına sarılı tabutunu uğurlamak zorunda kaldı. Fadime Nur Gider o gün bu gündür şehidin Asri Mezarlıktaki şehitlikteki kabristanına sık sık gelip şehide ondan başka kimseyle evlenmeyeceği sözünü veriyor. Genç kız, şehit sevgilisinin mezar taşındaki fotoğrafını öpüp onu eliyle dakikalarca gözyaşları içinde seviyor.

"ÖLÜMÜNE SEVİYORDUM"

Fadime Nur Gider, sevgilisi Kadir Görgülü'yü ölümüne sevdiğini anlatarak, "Askerliği bitirip geleceğine söz vermişti ancak tezkeresine 1 hafta kala şehit oldu. Döndüğünde nişanlanacaktık ama olmadı. Bende yemin ettim ondan başkasıyla asla evlenmeyeceğim. Benim için artık evlilik öldü. 2014 yılından beri sevgiliydik ailelerimiz de biliyordu, döndüğünde nişan yapacaktık ama olmadı işte Rabbim böyle uygun görmüş demek" diye gözyaşlarına boğuldu.

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