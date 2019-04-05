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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.04.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Sevda öldü, arkadaşları kurtarıldı... Kolundaki sır

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Sevda öldü, arkadaşları kurtarıldı... Kolundaki sır

Bütün dünyada çocukları etkisi altına alan ve birçok çocuğu intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyununun şifresi, oyun nedeniyle intihar eden 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz’ın kolunda ortaya çıktı. Sevda Erkaçmaz'ın kolunda ‘F57’ yazısına da rastlandı. ‘F57’ yazısının Mavi Balina oyunun bir şifresi olduğu iddia ediliyor.

Bütün dünyada çocukları etkisi altına alan 'Mavi Balina' oyunu intihara sürüklemeye devam ediyor. Birçok çocuğun hayatını karartan 'Mavi Balina' oyunu son olarak Van'da bir çocuğun ölümüne neden oldu. Aynı oyunu oynayan 5 ortaokul öğrencisi toplu intihara kalkıştı. Bunlardan 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz kayalıklardan kendisini boşluğa bırakarak intihar ederken, diğer arkadaşları ise son anda vazgeçirildi.

‘F57’ şifresi

Kahreden olayın ardından Sevda Erkaçmaz’ın cansız bedenini gören yakınları, küçük kızın kolundaki yazılara dikkat çekti. Sevda'nın intihar etmeden önce eline bir kalp çizip intihar edeceği ‘02.04.2019’ gününün tarihini yazmasının ardından kolunda ‘F57’ yazısına da rastlandı. Jiletle çizildiği düşünülen ‘F57’ yazısının 'Mavi Balina' oyunun bir şifresi olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Çocukların kollarına dikkat

Uzmanlar, benzeri olayların yaşanmaması için ebeveynlerin çocuklarının davranışlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını gözlemlemesi gerektiğini söyledi. Diğer taraftan, yaşanan son olayla birlikte ailelerin çocuklarının kolundaki yazı ve karakterlere de dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

İhbar telefonu toplu intiharı önledi

'Mavi Balina' adlı oyundan etkilenerek intihar eden Sevda ile birlikte kayalıklara çıkan 3 arkadaşını ise onlarla birlikte gitmekten son anda vazgeçen G.A.'nın ihbar telefonunun kurtardığı ortaya çıktı.

Öte yandan, yaşanan olayın ardından Van Valiliğince yapılan araştırmalar sonucunda 7 çocuğun daha Mavi Balina isimli çevrimiçi şiddet oyununu oynadığı tespit edilmişti. Tespit edilen çocukların devlet gözetimine alınarak, psikolojik destek aldıkları öğrenildi.

Sevda öldü, 4 arkadaşı kurtarıldı
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