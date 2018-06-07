Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

    Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

    Hürriyet Haber
    07.06.2018 - 06:06 | Son Güncelleme:

    “Sen Benim Her Şeyimsin” isimli filmin çekimlerinin yapıldığı İstanbul Kemerburgaz’daki sette boya ustası Sinan Kayatuzu’nun yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Yapımcı Kemal Kaplanoğlu hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi

    Başrolünü Tolga Çevik’in oynadığı “Sen Benim Her Şeyimsin” isimli filmin çekimlerinin yapıldığı İstanbul Kemerburgaz’daki sette boya ustası Sinan Kayatuzu’nun (68) yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, TME İçerik Prodüksiyon A.Ş yetkilisi yapımcı Kemal Kaplanoğlu hakkında “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi. Kayatuzu, Kemerburgaz’daki film setinde 14 Temmuz 2016’da dekor boyadığı sırada yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi incelemesinde şirket yetkilisi Kemal Kaplanoğlu’nun kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

    Savcılık, Kaplanoğlu’nun taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti. Şüpheli Kaplanoğlu, soruşturma sırasında verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

    Etiketler: Sinema , Ölüm , HABER , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri