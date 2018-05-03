Sette kaza, TRT'den açıklama

TRT için çekilen ‘Bir Hadis Bir Film’ setinde ’10-12 yaşlarında bir çocuk yanarak ağır, bir figuran ise hafif yaralandı. TRT, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:" Bir dış yapım firması tarafından Konya.da çekimleri süren dizi setinde tüm TRT ailesini derinden üzen bir kaza yaşanmıştır. Kazada bir yardımcı oyuncu ve sette görevli olan babasını ziyarete gelen bir çocuk yaralanmıştır. Hayati tehlikesi olmayan yaralılann tedavileri halen sürmektedir. Kazanın olduğu ilk andan itibaren yaralılann tedavi süreci ve soruşturma aşamalan kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur."