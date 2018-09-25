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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MESUDE ERŞAN - Fotoğraflar: Fotoğraflar: Selçuk ŞAMİLOĞLU
25.09.2018 - 01:08, Son Güncelleme:

Sessiz bekleyiş... Duyun bu çocukları

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Sessiz bekleyiş... Duyun bu çocukları

Uluğbey Araf 1, Ecem Nur ise henüz 1.5 yaşında. Her ikisinin de ortak sorunu kulaklarının hiç duymaması. Duyabilmeleri, konuşabilmeleri ve akranlarını yakalayabilmeleri için biyonik kulak (koklear implant) ameliyatı olmaları gerekiyor. Onlar ve diğer yüzlerce çocuğun ameliyatı, cihazları getiren firmalar ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasındaki fiyat anlaşmazlığı yüzünden durdu.

TÜRKİYE’de her yeni doğana işitme taraması yapılıyor. Her yıl yaklaşık 4 bin bebek de işitme engelli olarak dünyaya geliyor. Bu çocukların duyması, dolayısıyla konuşabilmesini de sağlayan ve işitme bozukluğu tedavisinde en etkili yöntem koklear implant (biyonik kulak) ameliyatları yaklaşık iki aydır yapılamıyor. Çocukların yanı sıra yetişkin hastalar da aynı sorunla karşı karşıya kaldı.

KUR FARKI DÜZELİR AMA...

1.5 yaşındaki Ecem Nur Temiz’e doğduğunda yapılan testte aslında kulaklarında bir sorun çıkmadı. Ancak kanındaki enfeksiyon nedeniyle bir hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Ailesi Ecem Nur büyüdükçe duymadığını fark etti. Tetkikler ailenin şüphesinin haklı olduğunu ortaya koydu. Ecem Nur, biyonik kulak ameliyatı adayı ve hazırlık olarak 3 aydır işitme cihazı kullanıyor. Baba Metin Temiz de “Kur farkı düzelir ama çocuklarımızın sağlığı gittikten sonra neye yarar” diyerek duygularını ifade etti.

SON SESSİZ DOĞUM GÜNÜ OLSUN

Uluğbey Araf Tuna’nın kulaklarının hiç duymadığı doğar doğmaz yapılan işitme testiyle anlaşıldı. Balıkesir Burhaniye’de oturan 4 çocuklu Tuna ailesi sırf Uluğbey duysun, konuşsun ve ameliyat olabilsin diye tüm düzenlerini değiştirip İstanbul’a taşındı. Ameliyata hazırlık için tomografi, MR çekildi. Kulaklarının alışması için işitme cihazı takmaya başladı. Ameliyat için 1 yaşına kadar beklemesi gerektiği söylendi. Uluğbey Araf önceki gün yaşını tamamladı. Ülkenin her yerinden iptal haberleri aldıklarını söyleyen Filiz Tuna, “Ameliyat günü hastaneye gidip dönenleri dahi duyduk. İstanbul Araştırma ve Eğitim Hastanesi’ndeki odyoloğumuzu aradım. Ameliyatların durduğunu söyledi. Oğlumun dün (önceki gün) doğum günüydü. Kutlamadık bile. İnşallah ilk ve son sessiz doğum günü olur.” dedi.

Sessiz bekleyiş... Duyun bu çocukları

GÜLME SESİNİ BİR KEZ DUYAMADIM

ECEM Nur’un annesi Kadriye Temiz, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamıyor. Kızının duymamasına ilişkin duygularını şöyle anlatıyor: “Bizi duymuyor, hiçbir sesi çıkaramıyor. Gülme sesini bir kere duymadım daha. İki kulağına da implant takılması gerektiği söylendi. Bezmialem Üniversite Hastanesi’nde takip edilirken ameliyatların durduğunu öğrendik. Ecem Nur gibi nice yavrular var. Tüm yetkililere sesleniyorum. Bizi duyun. Evlatlarımızı sessizliğe mahkûm etmeyin. Ameliyatlar tekrar başlasın.”

Sessiz bekleyiş... Duyun bu çocukları

 FİRMALAR VE SGK ARASINDA KUR FARKI ANLAŞMAZLIĞI

İŞİTME Engelliler ve Aileleri Derneği Sekreteri Sevgi Yüksel, “Aldığımız duyumlara göre cihazı getiren firmalar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) teklif ettiği fiyatı düşük buluyor ve satmak istemiyor. Sadece İstanbul’dan değil diğer tüm illerden iptaller bildiriliyor. Ailelerin eli kolu bağlandı” dedi. Her iki kulağında implant bulunan, derneğin Erişebilirlik Komisyonu Başkanı Onur Cantimur da şöyle konuştu: “Bu devrim gibi bir buluş. Ne kadar erken yapılırsa çocuklar o kadar yaşıtları gibi yaşayabiliyor. Refakatçi veya işaret dili bilen tercümana gereksinim duymuyor. Aileler cihazın parasını ödediğinde devlet elini tamamen çekiyor. Sonuçta bu elektronik bir cihaz, yıllar içinde yenilenmesi, bazı parçaların değişmesi vs. gerekebiliyor. Bu masrafların hepsi aileye kalıyor. Bu nedenle SGK’nın karşılaması çok önemli.
Halen SGK, bu sistemler için firmalara 30 bin lira ödüyor. Getiren 4 firma var. Duyumlarımıza göre talepleri fiyatın 50 bin liraya çıkarılması.”

İTHAL İLAÇTA SIKINTI YANITI

SAĞLIK Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, ithal ilaçlarla ilgili, "Fiyatlandırma ile ilgili sıkıntılar dile getiriliyor. Çok ciddi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum” dedi. Güven, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaretinde eczanelerdeki ithal ilaç konusundaki şikâyetlerle ilgili soru üzerine “Bu konuda çalışıyoruz. Fiyatlandırma ile ilgili sıkıntılar dile getiriliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz bununla ilgili çalışmayı yapıyor. Çok ciddi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ufak tefek sorunlar yaşanabilir, onları da en kısa sürede aşacağımızı düşünüyorum” yanıtını verdi. (AA)

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