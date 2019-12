Seslerini ölerek duyurdular

İstanbul Büyükada’da günler önce ormanlık alana kazılan iki büyük çukur, atları bekleyen itlaf hazırlığının habercisiydi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, önceki gece hasta atların seyisler tarafından açılan çukurların bulunduğu alana getirilmelerini istedi. Güvenlik gerekçesiyle bölgeye girişler kapatılırken, polis ekipleri geniş önlem aldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de gömme işlemi sırasında gerekli tedbirleri aldı. Atlar gömülmeden önce kazılan çukurlara sönmemiş kireç döküldü. Yapılan gömülme işleminin ardından iş makinelerinin ayrılmasıyla birlikte atların gömüldüğü bölgedeki yol trafiğe açıldı. İstanbul Valiliği ruam hastalığına yakalanarak itlaf edilen atların gömülmesi sırasında dezenfeksiyon ve izolasyon tekniklerine önem gösterildiğini açıkladı.

DİKKAT KARANTİNA VAR

Adalar Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise “İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, merkep, katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada’daki bazı atlarda ruam hastalığı tespit edilmiştir. At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

209 KAÇAK AT GETİRİLDİ

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Aslan, “Faytoncular atları öldürülünce yenisini getirirler. Fakat ruam mikrobu ahırlarda, yalaklarda, özellikle ağıza giren koşum takımlarında durmaya devam edecektir. Yeni gelen her at yeniden mikrobu alacak. Yeni at girişi istisnasız engellenmek zorunda. Sadece geçtiğimiz yaz ayında 209 at yasadışı şekilde adalara getirildi” dedi.

BELEDİYE ÖNÜNDE YAŞAM NÖBETİ

ADALARDA 81 atın itlaf edilmesi üzerine hayvanseverler İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek eylem yaptı. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun faytonların kaldırılmasıyla ilgili verdiği sözleri tutmadığını belirten hayvanseverler, üzerinde “İnsana, hayvana, gezegene özgürlük” ve “İmamoğlu sözünü tut” yazan pankartlar açtı. Grup adına açıklama yapan Viyan Kınalı, “Hastalığı tespit edilen atlara uygulanan testler ve laboratuvar sonuçları derhal açıklansın. Atlara gerekli sağlık koşullarının sağlamayan sorumlular hakkında soruşturma başlatılsın. Adalar’da fayton sistemi kaldırılsın” dedi. Eyleme sanatçı Leman Sam da destek vererek “Adalarda hâlâ fayton kullanılması çok üzücü. Atlarda ruam hastalığı mevcut ve hiçbir önlem alınmamış. Onlarca hayvan bu nedenle öldürülmüş. Bu olay beni derinden üzdü” dedi.

İBB yetkilileri ruam hastalığıyla ilgili yetkinin İstanbul Valiliği’nde olduğunu söylerken çadır kuran eylemciler ise talepleri kabul edilene kadar İBB önünde “yaşam nöbeti” tutacaklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Dün, bu bilgiyi alır almaz bir rapor istedim. Fayton meselesinde daha hızlı davranacağız” dedi. (Fırat ALKAÇ/İSTANBUL)

2017’DE 18 ATTA GÖRÜLMÜŞTÜ

m Adalar’da ruam hastalığı nedeniyle 2017 yılında Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından karantina ilan edildi. Ekim ayında adalarda bulunan 1148 at üzerinde inceleme yapıldı. Ruam hastalığı saptanan 18 at itlaf edildi.

RUAMDAN ÖLMEYEN EĞİMDEN ÖLÜYOR

BÜYÜKADA’da 2019’un ilk günü 9 atın öldüğü ahır yangınında yaralanan atlara müdahale eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Alev Kaymaz, “Adada asla at kalmasın. Bir atın alabileceği eğim yüzde 8 ile 10 arasındadır. Adalarda yüzde 45’lere varan bir eğim var. Hep ağrı çekiyorlar” demişti.

MEVSİMLİK İŞÇİ GİBİ KAÇAK AT GETİRİYORLAR

Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz: Biz Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği olarak yıllardır Adalar’daki atlarla ilgili girişimlerde bulunuyoruz. Bu uyutulan 81 at büyük ihtimalle adaya kaçak şekilde sokulmuş hayvanlar. Kaçak sokuldukları için hangi hastalıkları var bunun denetlemesi yapılmamış. Hiçbir taraması olmayan, kontrolden geçmeyen atların hasta olması kaçınılmaz. Öldürülen 81 at konusunda aydınlatılması gereken üç soru var. Atların hastalığı neden gizlendi? Bu atlar ne şekilde uyutuldu? Atlar uyutulurken Dünya Sağlık Örgütü’nden temsilci var mıydı ya da bir bildirim yapıldı mı?

İŞKENCE GÖREREK ÖLÜYORLAR

HAYTAP Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat: Faytonları bir kültürel miras olarak adlandırıyorlar ancak yıllardır adalara bir at hastanesi bile yaptırmadılar. 81 atta ruam hastalığının çıkmasına şaşırmamak gerekir. Atlar hastalandığında, sakatlandığında götürülebilecek, atlardan anlayan bir veteriner bile yok. Faytonlarda atlar kullanılmamalı. Atlar ömürlerini işkence altında tamamlıyor. Atları mevsimlik işçi gibi Kartal ve Pendik’ten teknelerle getiriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ekim sonunda faytonların kaldırılacağını söylemişti, bu sözün tutulmasını bekliyoruz.

KAÇAK AT ETİ TEHLİKESİ

Veteriner doktor Ali Laçinbala: Hayvanların yaşam koşulları iyileştirilmezse bu atlar için kaçınılmaz bir hastalık. Tedavisi yok. Bu hastalık belirlendiğinde atı uyutmaktan ve kireçle birlikte toprağa gömmekten başka çare yok. İnsana geçtiği görülmüyor. Ancak at etinin kaçak bir şekilde insanların yediği ürünlere karıştırılması halinde büyük tehlike. Biz hayvanseverler olarak atların durumuyla ilgili gündem yaratamadık ama 81 at maalesef çok acı bir şekilde kendi seslerini duyurmuş oldu. (Ece ÇELİK)