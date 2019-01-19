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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.01.2019 - 06:00, Son Güncelleme:

Sesleri duyan polisi aradı! Dehşeti yaşattı, her yerde aranıyor

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Sesleri duyan polisi aradı! Dehşeti yaşattı, her yerde aranıyor

Bursa'da cezaevinden yeni çıkan Gökhan Ç., buluştuğu iki kişiyle tartıştı. Sezer G. ve Tolgahan K. otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Ancak bir süre sonra kaza yaptı. Otomobiliyle iki kişiyi kovalayan Gökhan Ç., yaya olarak kaçmaya çalışan iki kişiyi bacaklarından vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar yerde yatan iki kişiyle karşılaşınca polisi aradı. Ekipler şimdi her yerde Gökhan Ç.'yi arıyor.

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi'nde gece 03.00 sularında meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı iddia edilen Gökhan Ç., Sezer G.(24) ve Tolgahan K.(22) ile buluştu. Bir süre sonra çıkan tartışma sonucu Sezer G. ve Tolgahan K. otomobile binerek kaçmaya başladı.

Kaçan şahısların arkasından ateş eden Gökhan Ç. otomobiline binerek şahısları kovalamaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kaza yapan Sezer G.'nin bulunduğu otomobil kaldırıma çıktı. Kaza yapan otomobilden inen iki kişi, koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Kaçan şahıslara ateş ederek bacaklarından vuran Gökhan Ç., olayın ardından kaçtı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan ve iki yaralının sokak ortasında yattığı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Gökhan Ç. ve Sezer G.'yi ilk müdahalenin ardından, Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çok sayıda boş kovan ile birlikte, Gökhan Ç. ve Sezer G.'nin bulunduğu otomobilde de 1 adet tabanca buldu. Hastaneye kaldırılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri silahlı saldırgan Gökhan Ç.'yi her yerde arıyor. 

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