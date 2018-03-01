'Sesi kulaÄŸÄ±mdan gitmiyor'

DÃœN akÅŸam saatlerinde, Milas ilÃ§esi Ã–ren Mahallesiâ€™nde meydana gelen olayda, Nuri GÃ¼mÃ¼ÅŸ yÃ¶netimindeki 48 AAV 98 plakalÄ± otomobil, Kemer Deresiâ€™nden geÃ§erken sel sularÄ±na kapÄ±ldÄ±. AraÃ§ta bulunan Yunus Beytekin, annesi Ayla Beytekin ile birlikte kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸardÄ±. Ancak Nuri GÃ¼mÃ¼ÅŸ (58) ve eÅŸi Belgin GÃ¼mÃ¼ÅŸ (54) kayboldu. 1 Ã§ocuk annesi Belgin GÃ¼mÃ¼ÅŸâ€™Ã¼n cesedi, yapÄ±lan aramalarla aynÄ± akÅŸam bulundu. Nuri GÃ¼mÃ¼ÅŸâ€™Ã¼ arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±lÄ±rken, Belgin GÃ¼mÃ¼ÅŸâ€™Ã¼n cesedi otopsi iÃ§in MuÄŸla Adli TÄ±p Kurumuâ€™na gÃ¶nderildi.

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'TEDBÄ°R ALINMASI Ä°Ã‡Ä°N BÄ°RÄ°LERÄ° MÄ° Ã–LMELÄ°?'

Ä°stanbulâ€™da yaÅŸayan ve yÄ±lÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã–ren Mahallesiâ€™ndeki GÃ¶kova tatil sitesindeki evlerinde geÃ§iren Nuri GÃ¼mÃ¼ÅŸâ€™Ã¼ arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na bugÃ¼n de devam edildi.

6 dalgÄ±Ã§, derenin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã§amur nedeniyle renk deÄŸiÅŸtiren denizde, gÃ¼Ã§lÃ¼kle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Aramalara sahil gÃ¼venlik, deniz polisi dalgÄ±Ã§larÄ±, jandarma ve AKUT ekipleriyle vatandaÅŸlar da katÄ±lÄ±yor.

Site sakini, evli ve 2 Ã§ocuk annesi Beyhan DalgÄ±Ã§ (43), "Bu yol site sakinlerinin kullandÄ±ÄŸÄ± bir yol. Defalarca bu dereye kÃ¶prÃ¼ yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedik. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burasÄ±nÄ± yol olarak kullanÄ±yoruz. DÃ¼n de Ã¶yle oldu. En yakÄ±n dostlarÄ±mÄ±zÄ±, kÃ¶prÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kaybettik. TÃ¼rkiyeâ€™de tedbir alÄ±nmasÄ± iÃ§in ille de birilerinin mi Ã¶lmesi gerekiyor? Tamam iÅŸte Ã¶ldÃ¼ler, belki ÅŸimdi tedbir alÄ±nÄ±r" dedi.

Ã–ren esnafÄ±ndan Hasan YavaÅŸ ise "YaÄŸmur nedeniyle deredeki sular birden yÃ¼kselmiÅŸ, 3 kiÅŸi inmiÅŸ, Belgin Abla da inmiÅŸ ancak onun indiÄŸini ve sel sularÄ±na kapÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren eÅŸi Nuri AÄŸabey de karÄ±sÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in yanÄ±na giderken birlikte sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸler. Nuri AÄŸabey karÄ±sÄ±nÄ± kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken sÃ¼rÃ¼klendi. Belgin Abla, belki arabadan inmeseydi bu felaket olmazdÄ±. Ama heyecanlanmÄ±ÅŸlar, panik yapmÄ±ÅŸlar. EÅŸi de onu kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bu felaket olmuÅŸ" dedi.

'KARDEÅžÄ°M 'ABÄ° BEN BURADAYIM, BEN BURADAYIM' DÄ°YORDU'

Kaybolan Nuri GÃ¼mÃ¼ÅŸâ€™Ã¼n Ã–renâ€™de oturan aÄŸabeyi Ali Orhan GÃ¼mÃ¼ÅŸ (62), duyunca kÄ±sa sÃ¼rede olay yerine geldiÄŸini belirtti. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla izleyen Ali Orhan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, "Olaydan hemen sonra ben de suya girdim. Hava kararmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, suyun iÃ§inde kardeÅŸimi arÄ±yordum. Her yerden â€™AÄŸabey ben buradayÄ±m, ben buradayÄ±mâ€™ diye sesini duyuyordum. Sesi hÃ¢lÃ¢ kulaklarÄ±mda Ã§Ä±nlÄ±yor. BÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok ve acÄ± iÃ§erisindeyim. Yengemi de kaybettim, inÅŸallah iyi haber almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi.

BÃ¶lgede sahil gÃ¼venlik botu ve ekiplerin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.