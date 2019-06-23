Sesi emekle ışığa dönüştürenler

HER şey 38 yıllık öğretmen Münevver Çelebi’nin 12’nci sınıfta okuyan, görme engelli öğrencisi Oğuzhan Osral’ın üniversite sınavına hazırlanmasına yardımcı olmak istemesiyle başlıyor. “Senin için ne yapabilirim?” dediğinde, öğrencisi kendisi için sorular okumasını istiyor. Öğle araları, okul sonraları çalışmaya başlıyorlar. Ancak bu süre yetmiyor. Münevver hocanın aklına sesli soru bankaları ve deneme sınavları hazırlamak geliyor.

ÇOCUKLARI DA DESTEK VERDİ

Adana Seyhan’daki İlhan Atış Anadolu Lisesi’nde görev yapan, branşı İngilizce olan öğretmen, “Daha önce İngilizce dersini ses kaydı yapıp, görme engelli öğrencilerime veriyordum. Bunun için de böyle bir yöntem yapabilirdim” diyor. Ancak bunda da tek başına yetersiz kalınca üniversite öğrencisi iki çocuğu, eski bir öğrencisi, öğretmen ve öğrencileri de gönüllü oluyor. Soru bankalarındaki 10-15 soruluk testleri okuyup, telefona kaydediyorlar. Ses dosyalarını Oğuzhan’a gönderiyorlar. Bu destek sadece üniversite sınavı hazırlıklarına değil, Oğuzhan’ın okul başarısına da katkı sağlıyor. Öğrenci, 94.06 ortalamayla okuldan 3’üncü olarak mezun oluyor. Münevver öğretmen, Ekim 2018’den bu yana devam eden süreci şöyle anlatıyor:

10-15 SORULUK TESTLER





“Öğlen aralarında, çıkışlarda okuyorduk ama yetersizdi. ‘Ben sana sorular okusam, kayıt alsam daha iyi olmaz mı?’ dedim. Zamanla kayıtları yapmak da çok vakit almaya başlayınca Facebook’ta yazarak yardım istedim, gönüllü aradım. Çok fazla dönen olmadı. Ardından gönüllü öğrencilerim, üniversite öğrencisi oğlum ve kızımla birlikte onun anlayacağı tarzda okumaya başladık. Cep telefonunun kayıt kısmına 10-15 soruluk testler okuduk. Ses dosyası oluşturduk. Her gün dosya gelmeye başladı. Günde ortalama 40-50 test aldık. Başka bir okuldaki öğretmen arkadaşımla konuşurken bu projeden bahsettim. Onun da bir görme engelli öğrencisi olduğunu öğrendim. Onlardan da gönüllü öğrenciler katıldı.

SESLERİMİZİ EMANET ETTİK





Türkçe, tarih, felsefe, coğrafya, din kültürü, temel matematik soruları, denemeler seslendirdik. Şekilli soruları sınavlarda yapmıyorlar, muaflar. O yüzden geometri ve diğer derslerdeki şekilli soruları okumadık. Sınavda gözetmen okuyacak, öğrenci hiç görmeden yanıtlayacak. Sadece ek süre veriliyor, çok zor bir durum. Onlara yardımcı olabilmeyi çok istiyorum. Biz bir bakıma gönüllülerimizle gözlerimizi, seslerimizi emanet ettik. İnşallah hedeflerine ulaşırlar. Ses kayıtlarında dil sürçmeleri gibi pürüzler oldu zaman zaman. Düzeltilebilecekleri düzelttik. Düzeltilemeyecekler öyle kaldı. Ama öğrenciler ‘Hatalar çok önemli değil. Çünkü böyle bir kaynak hiç yok’ dediler. Ben de araştırdım yok denecek kadar az. Görme engelli öğrencim de daha önceden araştırmış. ‘30-35 bin lira kadar verirsen hazırlık için okuyabiliriz’ demişler. ‘Yok öyle bir şeye hiç girme, ben sana yardımcı olacağım’ dedim.”

EBA’DA SESLİ SORU BÖLÜMÜ AÇILMASI İÇİN DESTEK İSTEDİM

- MÜNEVVER Çelebi’nin hedefi, ihtiyaç duyan daha fazla görme engelli öğrencinin kayıtlardan yararlanması. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Alparslan Durmuş’la da görüştüğünü söyleyen Münevver öğretmen, şöyle devam ediyor: “Ses dosyalarını internette telif haklarıyla ilgili sıkıntı yaşamamak için maalesef paylaşamıyorum. Bu sorulardan daha çok kişinin yararlanması ve bu emeğin değerlendirilmesi için TTK Başkanımız Alparslan Durmuş Bey’le görüştüm, EBA’da görme engelliler için sesli sorular bölümü açılması konusunda destek istedim. Benden istenen örnek ses dosyalarını MEB’e ilettim. Değerlendireceklerini belirttiler. Ben ve gönüllülerimiz sadece öğrencime değil daha da fazla görme engelliye ulaşmak, soruları paylaşmak ve hedeflerine ilerlerken onlara yardımcı olmak, gören gözleri olmak istiyoruz.”

OKUL 3.’SÜ OLDU

- OĞUZHAN Osral: “Sadece ben değil, birçok görme engelli kişi yararlandı sorulardan. İlk ve ortaokulu görme engelliler okulunda okudum. Oradan arkadaşlarıma yaklaşık 30 kişilik bir görme engelliler gurubumuz var. Onlar da tanıdıklarına gönderdi. Böylece bir yılı rahat geçirdik. 94 ortalamayla okul üçüncüsü olarak mezun oldum. Sesli soru bankalarının okul başarıma da etkisi oldu. Soru çözünce konuya hâkimiyet de artıyor. Soru olmadan konu pekişmiyor. Az çok kendimi biliyordum ama okula ilk başladığımda böyle bir başarı beklemiyordum. Uğraşınca olacağını zamanla anladım. Üniversite sınavım iyi geçti. Rehber öğretmenliği hedefliyorum. Asıl istediğim devlet bunu bizzat üstlenmeli. Öğretmenler görevlendirilip bu her yıl yapılmalı. Çünkü müfredat değişiyor, soruların içerikleri değişiyor. Münevver hocayla hayatım boyunca beraber olmayacağım. Onunla karşılaşmasaydım çalışamamış olabilirdim. Hatta mümkünse öğrencilerle soru çözme odalarının olmasını istiyorum. Öğrenciler kayıtları dinliyor ama bazen anlayamayabiliyorlar. Birebir soru çözümü olması çok daha iyi olur.”

ARKADAŞLARIYLA DA PAYLAŞIYOR

- SORULARLA çalışan Oğuzhan bu ses dosyalarını başka görme engelli arkadaşlarıyla da paylaşıyor. Münevver hocanın önderliğinde hazırlanan kaynaklar, birçok öğrenciye yardımcı oluyor. Bu sayede tanımadığı birçok öğrenciye ulaştığını söyleyen Münevver öğretmen, “Görme engelli öğrenciler olarak iletişim halindeler. Onlarla da bu dosyaları paylaştık. Hiçbirini tanımıyorum, ama 20 kadar öğrenci yararlandı. Bana teşekkür etmek için ses dosyaları, fotoğraflar atıyorlar” diyerek, çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatıyor.