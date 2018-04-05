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    Ses yarışmasına katılmıştı! 3 gencin feci sonu

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 08:37 | Son Güncelleme:

    İşadamı Salih Yılmaz’ın oğlu Ali Can Yılmaz’ın kullandığı lüks araç, aşırı hız nedeniyle kamyona arkadan çarptı. Kazada Yılmaz ile araçtaki iki kız arkadaşı hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Ebru Demir'in bir dönem TV8'de yayımlanan "Rising Star Türkiye" isimli ses yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

    Tekirdağ'da işadamı Salih Yılmaz'ın oğlu Ali Can Yılmaz'ın (23) kullandığı lüks cip, aşırı hız nedeniyle kamyona arkadan çarptı. Hız kadranı 140 kilometrede takılı kalan cipin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları Ebru Demir (23)  ile  Esengül Comba (33) öldü.

    BİR AY SONRA ASKERE GİDECEKTİ

    Çerkezköy ilçesinin önde gelen iş insanlarından olan ve akaryakıt istasyonları da bulunan Yurt Turizm'in sahibi, aynı zamanda Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salih Yılmaz'ın oğlu Ali Can Yılmaz, bir ay sonra askere gidecekti.

    Yılmaz, bir dönem TV8'de yayımlanan "Rising Star Türkiye" isimli ses yarışmasına katılan ve Çerkezköy'de sekreterlik yapan 23 yaşındaki Ebru Demir ile yine kentteki bir fabrikada çalışan ve bir süre önce eşinden boşanan ve 9 yaşında bir oğlu olan Esengül Comba ile birlikte Çorlu'ya gitti. Bir restoranda yemek yiyerek eğlenen 3 arkadaş, daha sonra Ali Can Yılmaz'ın kullandığı lüks ciple Çerkezköy'e dönmek üzere yola çıktı. Ancak aşırı hız yapan Ali Can Yılmaz, direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

    Ses yarışmasına katılmıştı 3 gencin feci sonu

    Kontrolden çıkan lüks cip, aynı yönde giden Menderes Kara'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 3 arkadaşın da yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan 3 gencin yakınları gözyaşlarına boğulurken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan cesetler, nöbetçi cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemede, hurdaya dönen cipin hız kadranının, 140 kilometrede takılı kaldığı belirlendi.

    Jandarma kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, bir ay sonra askere uğurlanacak olan Ali Can Yılmaz, otopsinin ardından Çerkezköy'de toprağa verildi. (Sabah)

    Etiketler: kaza , NoMobil , gündem
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