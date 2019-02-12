Servisten indi ve... Kaza anı güvenlik kamerasında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriServisten indi ve... Kaza anı güvenlik kamerasında
GeriGündem Servisten indi ve... Kaza anı güvenlik kamerasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
12.02.2019 - 23:56, Son Güncelleme:

Servisten indi ve... Kaza anı güvenlik kamerasında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Karabük’te okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuğun ailesi, çocuklarının yolun karşısında indirildiği için servis ihmalinin bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Okul servisinden indikten sonra servisin önünden dolanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Kayra Birol Karadöngel’e arkadan gelen Z.T. (24) yönetimindeki 78 AAC 078 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Ölümden dönen çocuk kazayı kırıklarla atlatırken Karadöngel’in ailesi çocuklarının yolun karşısında indirildiği için servis ihmalinin bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Servisten indi ve... Kaza anı güvenlik kamerasında

“CAMDAN AMBULANSI VE KALABALIĞI GÖRÜNCE TELAŞLANDIK”

Oğlunun her gün saat 12.30’da yemek yemeye geldiğini, kaza günü oğlunun eve gelmediğini ve endişelendiklerini belirten anne Şadiye Çatalçam, “Annemi aradıktan sonra eşim camdan baktı dışarıya. Camdan bakar bakmaz ambulans, servis ve kalabalığı görünce hepimiz dışarı çıktık, telaşlandık. Dışarıyı çıktığımızda Kayra’yı ambulansa bindirmişlerdi. Servis Kayra’yı yolun karşısında indiriyor. Çocuk servisin önünden dolanıyor. Arkadan gelen araçta Kayra’ya çarpıyor. Çarpma sonucunda yaralanıyor. Biz yaralandığını hastanede öğrendik. Orada bütün müdahaleleri yaptılar. Ayağında kırık var iki tane. Bugün taburcu olduk” dedi.

“SERVİSİ ARKADAŞINA EMANET ETMİŞ”

Servis şoförü ile görüşmediğini ve konuşmadığını ifade eden Çatalçam, “Arabası arıza yapmış, servisi arkadaşına emanet etmiş. Arkadaşı da karşıda indiriyor çocuğumu. 7 yaşındaki çocuğu yardımcısı geçirmesi lazım karşıya. Bırakıyorlar çocuğu, çocuk bir hızla geçeceğim derken araba çarpıyor. Bize servisi değiştirdik diye bilgi verilmedi. Kapının önünde bekleyin de demediler. Biz kapının önünde öğrendik başka servis olduğunu. Hepsinden şikayetçi oldum. Servisin ihmali bu” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Binali Yıldırım açıkladı: İstanbullu evinden çıktığında...

Servisten indi ve... Kaza anı güvenlik kamerasında

AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme işlemleri için son gün ne zaman?