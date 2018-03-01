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    Serviste unutuldu, mahalleli fark etti

    Hürriyet Haber
    01.03.2018 - 15:19 | Son Güncelleme:

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde okul servisinde uyuya kalan çocuğu gören mahalleli, olayı polise bildirip çocuğun kurtarılmasını sağladı.

    Olay, Adapazarı İlçesi Tığcılar Mahallesi Hasarcılar Caddesi başında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesindeki okula gitmek üzere sabah servise binen ve ismi öğrenilemeyen öğrenci koltukta uyuyup kaldı. Serviste kalan öğrenciyi fark etmeyen sürücü arabasını Hasırcılar’da park edip evine gitti. Servisin içinde uyuyan öğrenciyi gören mahalleli, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, servis şirketinden ulaştığı şoförün getirterek kapıyı açtırıp çocuğu kurtardı.

    Özel okulun 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki çocuk ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürülürdü.

    Etiketler: okul servisi , serviste unutulan çocuk , sakarya , son dakika
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