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    Genç kadına kabusu yaşattı... Dudak fotoğrafı delil oldu

    Hürriyet Haber
    08.07.2018 - 12:42 | Son Güncelleme:

    Servis şoförü Rıdvan B. aracına binen A.Y.'ye tecavüze kalkıştı. 'Kendisi istedi' dedi ama savcı kadının direnmek için dudağını ısırdığını gösteren fotoğraflarla 22.5 yıl hapis istedi

    28 yaşındaki A.Y., Alibeyköy otogarına gitmek üzere servis beklerken başka bir servis şoförü olan Rıdvan B. aracıyla yanına geldi. A.Y. servisinin ne zaman geleceğini sordu. Rıdvan B. genç kadına kendisinin de Alibeyköy otogarına gittiğini, isterse götürebileceğini söyledi.

    Genç kadın da araca binerek arka koltuğa oturdu. İddiaya göre şüpheli, aracı tenha bir yerde durdurdu ve genç kadını yere yatırıp öpmeye başladı. Bunun üzerine genç kadın Rıdvan B.’nin dudağını ısırdı.

    Gözaltına alınan Rıdvan B. tutuklandı. 'Kendisi istedi' dedi ama savcı kadının direnmek için dudağını ısırdığını gösteren fotoğraflarla 22.5 yıl hapis istedi. (Vatan) 

    Etiketler: serviste taciz , taciz , istanbul
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